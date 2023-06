Las tres señales que te avisan de que podrías ser víctima de un robo, según un criminólogo español

Con la llegada de los períodos vacacionales y los traslados a segundas viviendas es habitual que los propietarios tomen precauciones para evitar que se produzcan robos en las propiedades que van a estar deshabitadas durante semanas. Tanto para ellos como para los que no tenemos la suerte de cambiar de casa en verano, un criminólogo ha dado unas pautas para asegurarnos de que no han intentado entrar en nuestro piso o planificarlo, con tres claves sencillas.

José Fernández Torres, un popular criminólogo y experto en lenguaje no verbal con millones de seguidores en las redes sociales, ha compartido en vídeo en TikTok mostrando estas tres señales que podrían indicar que nuestra casa está marcada por los ladrones y que podría convertirse en uno de sus objetivos. El experto se basa en elementos que tanto desde la Policía Nacional como desde la Guardia Civil se encuentran periódicamente.

La primera de estas tres señales que podremos ver en el edificio es "un imán o imanes en la parte superior de la puerta del portal", el acceso desde la calle al interior del inmueble. En segundo lugar, debemos comprobar las mirillas para cerciorarnos de que no están pintadas con vaselina, puesto que así los vecinos no podrían ver el robo y no habría testigos. Por último, Fernández Torres nos anima a estar atentos por si hay "trocitos de cartón o de plástico, o tiras de pegamento en el marco de la puerta o en el suelo cuando abres la puerta":

Si vemos alguno de estos indicios, remarca el criminólogo, "lo mejor es que llames a la Policía" para que tengan en cuenta que puede haber ladrones en la zona.

