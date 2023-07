El casero le dice que le subirá el alquiler y esta es su respuesta viral

Alquilar un piso en España no es nada fácil. Los precios, sobre todo, en las grandes ciudades se han incrementado mucho en los últimos años. Durante los últimos cinco años, los alquileres han aumentado desde 2015 a 2020 entre un 0,3% y un 3,5% anual, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) del Instituto Nacional de Estadística. Uno de los motivos por el que la Ley de Vivienda entró en vigor el pasado 26 de mayo con el objetivo de limitar la subida de los precios, entre otras medidas.

Los caseros, por su parte, pueden subir el alquiler un 2% como máximo si buscan actualizar la renta de un contrato vigente. Pero no todos cumplen con la Ley, ya que algunos intentan incrementar el precio más de lo establecido. Por esto mismo, se ha quejado la usuaria de Twitter @Alcachofitaa2. Su arrendador les quiere subir el alquiler a ella y a su novio, pero esta le ha plantado cara por WhatsApp. "El casero ha vuelto a atacar, pero no ha contado con mi carta oculta: novio ha estudiado derecho", ha escrito.

En los mensajes se observa cómo el casero le anuncia que tiene que subir el precio, mientras que la joven responde que sería un 2% "como marca la Ley de Arrendamientos Interurbanos". Y remata su mensaje con que serían siete euros de subida: "Así que no hay problema".

El casero ha vuelto a atacar, pero no ha contado con mi carta oculta:



Novio ha estudiado derecho😈 pic.twitter.com/1VE5GKp2im — Alcachofita 2.0🏳️‍⚧️✨ (@Alcachofitaa2) June 29, 2023

El arrendador, sin embargo, le contesta que "no serían siete euros", a lo que ella le recalca que sí. En el hilo de Twitter explica que le hace un "háblalo con mi abogado" y que su pareja le ha dicho que pagarán la subida del 2%: "Si no lo aceptas nos puedes demandar y si no quieres coger el dinero, lo consignamos en el juzgado y ya ahí les explicas a ellos por qué la fianza no está en el AVRA".

El casero le dice que mejor lo hablan en persona, mientras que el novio de la joven le asegura que, ya que "hay discrepancias", prefiere que sea por escrito "para que quede registrado todo lo que se diga". La usuaria, ya cabreada, escribe que si el arrendador no se ha dado cuenta de que ni su pareja ni ella son "imbéciles".

"Ojalá el siguiente alquiler te cueste el triple"

El tuit ha recibido más de 17.500 'me gustas' y más de 150 comentarios. Destacan los de los usuarios que han defendido al casero con frases como "imagínate rentar y ser abusivo porque no desalojas en el término acordado, no permites que te suban la renta por no dejar la casa que rentas y todavía creer que tienes razón, eso es ser mierda", "ojalá el siguiente alquiler te cueste el triple por ir de listilla" o "menuda mala suerte ha tenido contigo este propietario".

Otros, en cambio, dan la razón a la joven: "Es maravilloso cuando la Ley ayuda a la gente corriente. Que se vayan a la mierda los caseros abusadores", "cómo odio a los caseros y a los jefes que se creen que la Ley está de adorno y se aprovechan de la gente que no la conoce" o "me encanta que la gente se ponga tajante cuando tiene razón y no deja que la pisoteen".

