Una española viaja de Erasmus a Portugal y relata el choque cultural entre países: "Miran raro"

Cada país cuenta con una cultura completamente distinta, aunque sea vecino. Se puede apreciar no solo en la gastronomía o en la arquitectura, sino en la lengua, la historia, la música y en las costumbres, entre otros. Es el caso de Portugal.

La tiktoker Zulema Romero (@zulemaromeero) se ha mostrado sorprendida en su vídeo viral de TikTok con todos los choques culturales que ha observado en su viaje de Erasmus al país vecino de España. "Aunque te pienses que Portugal está al lado de España y que al final somos muy parecidos, yo cada día encuentro algo diferente", comienza diciendo en su vídeo.

"En primer lugar y lo que más me sorprendió cuando llegué era el calendario. ¿En qué momento el calendario empieza un domingo? Me pareció muy chocante que todas las semanas empezaran por domingo y, además, que los días de la semana no tuvieran un nombre como tal", expresa. "Están enumerados tipo segunda-feira, terça-feira... y me parece muy extraño".

La palabra 'espantosa', continúa, no significa lo mismo que en España, sino todo lo contrario: "Si a ti te dicen que estás muy espantosa es que estás realmente guapa. Y esto es algo que me hizo mucha gracia". Por otro lado, tampoco "existe la Fanta de limón en Portugal, ni tomate frito, ni lentejas de bote. En ningún supermercado".

Al hablar sobre el trabajo, la joven señala que los portugueses son muy lentos trabajando: "En cualquier bar, cafetería... es como que se toman todo muy a su tiempo y además llegan siempre tarde a todos los sitios". Motivo por el que se alegra, ya que así deja atrás la "fama que tenemos los españoles de que siempre vamos tarde".

"Un portugués siempre te va a superar en llegar tarde y eso es algo que a mí, sinceramente, me parece estupendo y me favorece muchísimo, porque así no soy yo la última en llegar a los sitios", añade.

El uso del apellido también es diferente en el país vecino. "El segundo es el importante, que es el del padre. Primero va el de la madre y luego el del padre, yo me llamo Zulema Romero Sanz, pero aquí soy Zulema Sanz".

El horario, por otro lado, no lo lleva bien la tiktoker. "Se come a las 12:00 horas o a las 12:30. Si te vas a cualquier sitio a las 14:00, a la hora que se suele comer en España, tienes todas las cocinas cerradas", asegura. "Con la cena pasa lo mismo. Cenan a las 19:30 horas u 20:00 de la tarde, beben un café pequeñito solo después de cenar. ¿Quién bebe café después de cenar? ¿Quién duerme después de haberse bebido un café? [pausa] los portugueses".

Hay otras tres cosas que le resultan muy curiosas, como el nivel de azúcar que consumen: "Es una locura, están siempre comiendo dulce. Producen muchísimos dulces y comen muchísimos. Tú vas por España y ves un montón de bares en cada esquina, aquí lo que hay son pastelerías".

La segunda es que los portugueses ven, tanto las películas como las series, en versión original: "Y tienen una facilidad para los idiomas increíble. Cuando les digo que en España la mayoría es doblado se quedan en plan '¿cómo puedes ver algo doblado?' Me miran raro". Y la tercera es que una de las cosas que más le duelen es que "no se consume ron". Explica que, de fiesta, ella suele beber esta bebida y que le dijeron que no había ron.

"Llevo nueve meses aquí de Erasmus y todavía me queda uno más. Estoy segura de que en este mes todavía descubro algo nuevo que me sorprenda".

"Te aseguro que lo que menos somos es lentos"

El vídeo ha recibido más de 60.000 'me gustas' y más de 2.000 comentarios. Destacan los de los usuarios que expresan que lo del calendario portugués también ocurre en Galicia: "Lo de las feiras, para referirse a los días de la semana, también se dice en muchas partes de Galicia" o "en Galicia los más antigios dicen los días de la semana como en Portugal".

[Las nuevas crías de nutria de Frank Cuesta que llegan al santuario tras el triste adiós de 'Chispas']

Algunos se han dedicado a rebatir a la tiktoker: "No sé dónde compras, pero hay tomate y fanta", "no sé en qué zona de Portugal estás, pero te puedo asegurar que lo que menos somos a la hora de trabajar es lentos, te lo dice una portuguesa" o "no sé en qué parte de Portugal estás, pero en el norte sí hay salsa de tomate y son muy puntuales".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan