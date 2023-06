Una tiktoker revela cuál es el truco para comer en el aeropuerto de Madrid-Barajas por tan solo 2,40€

Con el pistoletazo de salida al verano se da por iniciada la que podría ser, sin duda, una de las épocas favoritas del año para los españoles. Los meses de junio, julio y agosto son sinónimo de buenas temperaturas, viajes, vacaciones y mucha playa. Pero aunque pueda parecer que el verano solo trae consigo cosas positivas, lo cierto es que los ciudadanos tienen que hacer frente, en ocasiones, a algunas situaciones que no son del todo de su agrado.

Viajar significa muchas veces tener que acudir al aeropuerto para coger un vuelo. Y aunque, por lo general, la felicidad suele invadir a los viajeros, la realidad es que las horas de espera pueden convertirse en todo un inconveniente para algunos. A los nervios por el control de seguridad y los posibles retrasos en los vuelos se suman también algunos obstáculos como puede ser, por ejemplo, dónde comer. Y no solo dónde poder comer, sino dónde poder hacerlo a un precio asequible y sin pagar una cantidad demasiado elevada por un menú.

Una tiktoker española, aprovechando su paso por el aeropuerto de Madrid-Barajas por motivo de sus vacaciones, ha publicado un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. A través de la plataforma TikTok, esta joven se retaba a sí misma a encontrar un local comercial barato donde poder comer dentro del aeropuerto. Finalmente, y tras ser testigo de los desorbitados precios que suele haber en el aeropuerto, logra encontrar una opción con la que consigue saciar su hambre por tan solo 2,40€.

"Con estas pintas estoy hoy en el aeropuerto y me he puesto como reto buscar algo para comer que no sea ultracaro, así que acompañadme en mi odisea", relataba la joven al inicio del vídeo. Su primera parada es en uno de los típicos locales del interior del aeropuerto que venden productos muy variados.

Pero es precisamente en este lugar donde la joven se encuentra su primera sorpresa: "Es que tío, me parece muy fuerte. Esta ensalada me apetece, pero vale 8,30€", criticaba. En el mismo sitio, se da cuenta de que ofrecen menú del día. Sin embargo, el precio de este se eleva a los 14,90€ por una ensalada y un yogur. Un precio que no está dispuesta a pagar.

Al no convencerle demasiado las opciones que le ofrecen, la tiktoker decide acudir a uno de los recursos que, según ella, es de los más asequibles de los aeropuertos: las máquinas expendedoras. Allí, además de una gran variedad de productos, encuentra sándwiches por 3,90€, pero tal y como expresa en el vídeo, le sigue pareciendo "un timo". Los precios son tan elevados que, incluso, la joven llega a encontrar otros locales donde ofrecen sándwiches por un precio superior a los 6€.

Según continúa con su reto dando vueltas y paseándose por Madrid-Barajas, la creadora de contenido se encuentra con un sitio de venta de sushi. "Solo por las risas, va a ser súper caro, pero vamos a ver", explica ante la cámara. Y, efectivamente, lo que encuentra no es ninguna sorpresa. El menú de sushi asciende a los 27 euros. "Literalmente sí era ultracaro", asegura.

Finalmente, y tras haber visto varios sitios más con menús superiores a los 15 euros, la joven se encuentra con lo que ella misma define como la "vieja confiable". "Obviamente estoy hablando del McDonald's", asegura. Ya dentro del local, la joven procede a pedir una hamburguesa y unas patatas y paga un precio total de 2,40€. "Parece que esta va a ser mi comida de hoy", finaliza diciendo en el vídeo. La publicación ya supera las 60.000 visualizaciones y los 1.500 'me gusta'.

