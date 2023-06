Mari enseña cómo serían 5 acentos latinoamericanos en inglés

Pese a que varios países de Latinoamérica coinciden en una misma lengua, no todos tienen los mismos acentos. Y mucho menos a la hora de hablar inglés. Así lo ha demostrado la tiktoker Mari (@marigirgentim) en su vídeo viral de TikTok. "¿Cómo hacer acentos de Latinoamérica hablando inglés?", comienza su vídeo.

"Primero tienes que poner un acento español and then quickly change to english or another language that you dominate (y luego rápidamente cambiarlo al inglés o a otra lengua que domines)", añade. "O si quieres poner acento colombiano empiezas hablando así, un par de palabritas, and then you change to english immediately so you're not even gonna realize when you do the transition (y luego cambias al inglés inmediatamente, ni siquiera te vas a dar cuenta cuando hagas la transición)".

Pasa lo mismo, según la tiktoker, con el venezolano: "Si yo te empiezo a hablar así como 'vale, chamo, ¿qué te pasa? And then I just change like this, you're not gonna realize that I changed the language (y luego lo cambio así, no te darás cuenta de que he cambiado de idioma)", asegura.

"Lo mismo con todos los acentos, el de España por ejemplo, si yo empiezo a hablar de esta manera and then I change to another language you're gonna be like, 'wait a second am I all of a sudden understanding a different language'? (y luego si cambio a otro idioma te vas a quedar como 'espera un momento, ¿estoy entendiendo de repente un lenguaje diferente?), dice con un acento inglés forzado.

"O el cubano. Si yo te estoy hablando como una cubanita y te estoy diciendo 'asere ¿qué bola?' And then I change to english because you know that I know english and you wanna understand what Im saying then you're gonna be like (y luego lo cambio al inglés porque sabes que sé inglés, y quieres entender lo que estoy diciendo, te vas a quedar como...[confundida]).

"Me acabo de enterar de que España está en Latinoamérica"

El vídeo ha recibido más de 200.000 'me gustas' y más de 1.500 comentarios. Destacan los de los usuarios que han bromeado con la situación: "Me acabo de enterar que España está en Latinoamérica", "hasta ahora me entero de que en Colombia todos hablamos paisa" o "mi cerebro no procesó que España sea de Latinoamérica".

[Nury Calvo enseña el precio de su compra en Mercadona después de vivir un año en EEUU]

Algunos otros han señalado lo bien que imita el acento español: "Tu acento español me encanta, te cambia bastante la voz. Ojalá también tener ese talento", "yo tengo una amiga en España y habla exactamente igual", "qué crack" o "me encanta esta chica, eres lo máximo, saludos desde España".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan