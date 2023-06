El desprecio de Susanna Griso a una reportera en directo incendia las redes: "No me interesa verla"

Susanna Griso, la presentadora del matinal de Antena 3, está recibiendo cientos de críticas por el comentario que ha hecho a una reportera de Espejo Público creyendo que solo la escucharían en realización. En tono despótico decía que no la enfocasen a ella, mientras entrevistaba al protagonista de una curiosa anécdota que ocupó más de cinco minutos del programa.

En concreto, después de la mesa política en la que hablaron de la entrevista de Feijóo en El Hormiguero y de tratar algunos sucesos, en Espejo Público se fueron hasta León para conocer de primera mano la historia de Erik, un joven que se quedó encerrado en una cafetería en los minutos previos de comenzar su examen de oposición. Tras comentarlo en el plató, pusieron un vídeo que les envió el protagonista relatando lo sucedido y, al finalizar, conectaron con la reportera, Marina García.

"Marina, quiero que nos presentes ya a Erik", le decía Susanna Griso, demostrando que sí sabía su nombre. La periodista cumplía con sus deseos y empezaba a preguntar al protagonista; sin embargo, sin acabar ni siquiera de formular la primera pregunta, la voz de la presentadora irrumpe en el directo, en los pinganillos y en el plató: "A mí perdonadme, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla", se le escucha decir con total claridad. La cara de la reportera y del entrevistado son un poema:

En la grabación completa, que todavía puede verse en la web de Espejo Público, se comprueba que Marina, con total profesionalidad, sigue adelante con su entrevista y pocos segundos después se escucha un "joder" de Susanna Griso, suponemos que consciente de que se le había oído porque no estaba cortado el audio del plató. Aun así, la reportera logró mantener la compostura y concluir el reportaje a pesar del desprecio de su jefa, a la que ya han sentenciado en Twitter:

De momento, ni en las redes sociales de Griso ni tampoco en las del programa han pedido perdón por el trato dispensado a su compañera.

