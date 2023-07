Una española explica las 6 cosas de España que dejan en 'shock' a su novio canadiense

En España existen decenas de costumbres muy curiosas que confunden y gustan, al mismo tiempo, a muchos extranjeros. El horario es una de ellas, ya que en la mayoría de los países europeos se levantan muy temprano y suelen comer sobre las 12:30 horas y cenar sobre las 18:00 o 19:00 horas.

Otra de ellas es la comida, porque no todos están acostumbrados a comer comida muy poco frita, cocinada en aceite de oliva y con mucha verdura. Pero también les resulta chocante el hecho de ir simplemente a un bar a beber, entre otras. Esta vez, a quien le han dejado en shock las costumbres españolas ha sido al novio canadiense de la tiktoker Lorena Serrano (@lorena.serrano). La joven comienza su vídeo viral de TikTok mostrando todo lo que le resulta extraño y procede a realizar una lista.

"Ir a comprar el pan a panaderías cada día", dice mientras su pareja sostiene una barra de pan. Continúa hablando sobre la hora para indicar que su novio no comprende que los españoles se queden a comer "hasta las 16:00 horas en un día normal".

En la siguiente toma aparece el joven ante una máquina de zumos y la tiktoker procede a expresar que las "máquinas de zumo de naranja natural en supermercados" es otra de las costumbres curiosas. "Tener patas de carne seca colgando en los supermercados", comenta la Lorena refiriéndose al jamón serrano. "Que podamos comprar solo una lata rompiendo el paquete y que te sirvan así el café", dice mostrando una mano que derrama el café con leche en un vaso lleno de hielos.

"Lo de 'carne seca' me ha dolido"

El vídeo ha recibido más de 15.000 'me gustas' y más de 400 comentarios. Destacan los de los usuarios españoles criticando que la tiktoker llame 'carne seca' al jamón: "¿Cómo que carne seca? ¿Pero tú de dónde eres?", "lo de 'carne seca' me ha dolido", "¿Me pone una tapa de pata de carne seca?" o "carne curada, no seca, si el jamón está seco no es un buen jamón".

Otros le han ayudado a la joven a completar el vídeo: "Faltó poner que el alcohol es más barato que el refresco y el agua se toma de grifo porque los garrafones de 20 litros son caros", "el chocolate a la taza les flipa", "dale a probar una buena tortilla de patata y que te cuente" o "¿ha probado la morcilla de Burgos?".

