El 'cameo' viral de las señoras de Chipiona que triunfa en Twitter: "Nos representan"

Aunque la información que motiva el reportaje es preocupante y nos habla de la sequía que están padeciendo en varios puntos de España, especialmente en Andalucía, lo cierto es que el cameo de las señoras de Chipiona está llamado a ser uno de los vídeos del verano en las redes sociales. Por el momento, entran de cabeza en el ránking de las andaluzas más virales aunque no sean en este caso de Canal Sur ni las haya entrevistado Juan y Medio, sino de Informativos Telecinco.

En este país nuestro, tan poco propenso a los consensos, el que sitúa a las señoras mayores como uno de los patrimonios inmateriales más importantes es ampliamente secundado. Solas o en grupo, como en este caso, cada vez que las mujeres entradas en años salen en televisión cosechan éxitos porque actúan y hablan con total libertad. A su edad, después de una vida callándose las cosas, se han quitado la faja.

En el caso de estas chipioneras, la periodista Marta Manchón y el cámara Fran de la Rosa las han captado en plena queja sobre la falta de agua en fuentes y duchas públicas, una de las medidas que han adoptado varios municipios de la provincia de Cádiz para paliar los efectos de la sequía. Estas restricciones de agua no terminan de gustar a las protagonistas que, entre otras cosas, echan en falta poder usar los lavapiés.

"De aquí a Hollywood"

"Agüita, agüita... Oye, que no hay agua, por Dios, no me digas... Con la sed que tengo", se escucha decir a una de ellas, mientras otra apunta que le da "asco la arena en los zapatos" y no lleva nada bien tener que calzarse sin sacarse antes las arenas. Camino de las 200.000 reproducciones, fue Manchón la que compartió el vídeo en su cuenta de Twitter, agradeciendo que "estas señoras me hicieron el reportaje entero":

Ayer fuimos a Chipiona a grabar las restricciones de agua por la sequía y estas señoras me hicieron el reportaje entero 😂🙌🏼



De aquí a Hollywood! @franfyb @informativost5 pic.twitter.com/p3XYqeJIgk — Marta Manchón (@martamanchon_) July 2, 2023

"De aquí a Hollywood", ha añadido la reportera, cuyo vídeo no ha tardado en hacerse viral e inspirar cientos de comentarios como estos:

Señoras que me representan totalmente. O sea, soy ellas. 🤣🤣 — Robert Calvo (@robert_calvo) July 2, 2023

Y esto, pal que no lo sepa, es la Andalucía más pura. Nuestras madres y nuestras abuelas, que son la herencia, son la esencia, son la vida, son nuestras maestras y son nuestros genes.

Arte, pureza, y por siempre respeto y admiración a todas y cada una de ellas. https://t.co/l9l0D7YFyN — Kara (@Kara_QuebRantO) July 3, 2023

Literalmente he sido yo cuando he salio hoy de la playa y no me he podio enjuaga los pies — Ale 🫀 (@alejiraze_) July 2, 2023

Las señoras andaluzas son las mejores https://t.co/fnE71PbDRM — Miguel Walls (@migueljiwalls) July 3, 2023

Hay gente que es maravillosa. Y ellas solitas tienen una pieza! ❤️👏 — Verónica Palomares (@VeroPalomares) July 3, 2023

No puedo esperar a convertirme en una de estas señoras 🥹🫶🏼 Todas con el mismo tinte porque van a la misma peluquería https://t.co/Wo70mV5Vla — coliflauer🥃 (@coliflauer_) July 3, 2023

Las señoras en televisión son lo mejor. Cero tontería, cien por cien autenticidad. — Joserra Fudio 🏳️‍🌈 (@joserra33) July 2, 2023

Qué maravilla y qué bien explicado. No me digas que no te quedabas un rato hablando con ellas, qué graciosas por Dios 😂 https://t.co/RIcIGiqDUG — David Navarro (@_DavidNavarro_) July 3, 2023

Me las llevaría a todas a casa. — Pedro Pablo Doña (@pedropablo_dr) July 2, 2023

Es que ojalá ser una señora de Chipiona. No aspiro a otra cosa. https://t.co/UAUIdVrdHn — Juanjo Rengel 🎙️ (@JuanjoRengel) July 3, 2023

Como ocurre en Chipiona, también La Línea, San Roque, Los Barrios, Rota o Véjer han cerrado el grifo de las instalaciones públicas de agua. La Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha trasladado además medidas de obligado cumplimiento por la "excepcional sequía" que están sufriendo.

Sigue los temas que te interesan