Un español muestra "la realidad" de Albania en TikTok: "Llegas a los sitios y se ve cutre"

Viajar a diferentes países siempre emociona, pero no hay nada como ir a uno no tan famoso a nivel turístico. Un lugar no tan masificado, más tranquilo y que también puede sorprender gracias a su encanto. Muchos acaban encantados con estos sitios pintorescos, pero otros llevan expectativas altas y acaban desilusionados, como el tiktoker español @eldumillas, que ha viajado a Albania hace poco y asegura que no volvería en su vídeo viral de TikTok.

"Acabamos de volver de Albania, el supuesto Caribe europeo muy barato de Europa, pero la realidad no es del todo así. Punto número uno: todo se ve bastante grisáceo por lo general pero, claro, te enseñan un dron que te sube la saturación y parece el Caribe", asegura al comienzo del vídeo. "Realmente no es así, no es un país limpio tampoco, en muchas calas había muchísima suciedad, que eso era bastante cutre".

El joven continúa mostrando lo "maquillado" que se encuentra el país: "Es como que han cogido playas y han puesto típicos restaurantes 'tiki' a lo Bali para que te dé una sensación lujosa cenando en un sitio increíble con vistas al mar". Además se nota, apunta, "que aquí no hay una sensibilidad artística como puede haber en otros países de Europa. Llegas a los sitios y se ve cutre, no te vuelves con esa sensación de veraneo y de vacaciones".

Un punto "importante para los españoles", según el tiktoker, es que no hay ambiente en este país. Pero un punto a favor es que "la comida es bastante barata". Un plato de pasta tan solo ronda los "tres pavos", mientras que un pescado entero "te cuesta 12 euros o parecido". Por destacar un aspecto negativo expresa que a nivel de sabor "para nada se puede comparar con cualquier restaurante de España" y que no se come "espectacular".

Pese a todo, el joven comprende que "es un país en desarollo" y que seguramente en 20 años "mejorará muchísimo". Sin embargo, ahora, añade, no volvería: "Ni voy a volver, ni me gastaría el dinero en irme a otro sitio, que tenemos muchos lugares para ir incluso aquí en España".

"El problema es que no sabemos hacer turismo"

El vídeo ha recibido más de 35.000 'me gustas' y más de 400 comentarios. Destacan los de los usuarios que discrepan con el tiktoker: "No es el Caribe, es un país que se está desarrollando y como tal está claro que faltan cosas. No he visto más ambiente que en Tirana en mi vida", "es que Albania no tiene por qué ser Magaluf" o "estuve hace menos de dos semanas por todo el país y lo recomiendo muchísimo. El problema es que no sabemos hacer turismo".

[El consejo de 'los 5 segundos' que ha dado la Policía a los dueños mascotas para el verano]

Algunos le agradecen haber difundido la información: "Gracias por hacernos ver dónde no hay que ir de vacaciones", "hay que ir para comprobarlo, y efectivamente es así", "genial, gracias por la información" o "menos mal, porque estaba por ir a Albania en noviembre".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan