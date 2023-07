"A mí no se me rechista": la respuesta de un jefe a sus camareros con jornadas de diez horas sin descanso

Aunque más tímidamente, conscientes de que las denuncias por parte de los camareros se han visibilizado mucho en los últimos meses, la hostelería todavía se sigue quejando de que les falta personal que atienda sus negocios. No obstante, lo cierto es que si todas las planillas de trabajo son como la que vamos a ver a continuación, no nos extraña ni un poco: diez horas durante cinco días a la semana, uno libre y otro dedicado a un evento sin especificar que, sospechamos, tampoco será llevadero para los currantes.

Estas son las jornadas laborales de un equipo de trabajo en hostelería que ha publicado en su perfil Soy Camarero, uno de los culpables del incremento de denuncias de este tipo en redes sociales. En este caso son dos imágenes las que ha viralizado. Por un lado, una conversación de WhatsApp donde el encargado se dirige a los trabajadores instándoles a mentir y cometer una ilegalidad, con muy malas formas, y otra fotografía en la que sale la planilla con los horarios de sala.

"Es de obligado cumplimiento rellenar esta ficha a diario, hay que completarla poniendo 5 días 8 horas y dos días libres", apunta, pidiendo que se la entreguen entre hoy y mañana y advirtiendo que "pasaré de forma aleatoria por los departamentos comprobando que la lleváis al día, quien no la lleve, ese día no cobra bote". En un mensaje eliminado que no se ve en la captura, algún trabajador le respondió, pero esta persona corta por lo sano: "A mí no se me rechista, si alguien tiene algún problema, que me lo diga en persona".

Jornadas de 10 horas al día

Termina ―convertido en una suerte de Doctor Jekyll y Mister Hyde― apelando a ayudarse "unos a otros" porque es el "mes más fuerte y tenemos que ser más equipo que nunca", pero viendo sus modales y la planilla es comprensible que ninguno estuviese motivado. En uno de los turnos no figura ni siquiera en día de libranza, pero el resto trabaja una media de diez horas diarias (por encima de la jornada laboral establecida de 8 horas), acabando en ocasiones a las 2 de la mañana y, como pronto, a las 22:00 horas, de lunes a domingo:

El panorama tan poco alentador para estos trabajadores ha indignado a los tuiteros, que se han manifestado en contra del horario de sala y la conversación que se han hecho virales:

"Los jóvenes no quieren trabajar y encima no nos dejan contratar inmigrantes sin papeles..." escuchado en un bar en una conversación entre un 'empresario' y la propietaria del local. — Fede Ortiz (@jfede) July 4, 2023

"a mi no se me rechista" ... Ni q fuera mi padre. Aguantais demasiado — 🔻caesarmc 🇪🇦 y Gallego (@caesarmc) July 4, 2023

"ya estáis borrando las horas 'de más ' que en la ficha sólo puede haber 8 y borrar un día, que en la ficha tienen que aparecer dos libres. Ah! Y al que rechiste ya sabe dónde está la puerta"

"Hay que joderse que no encuentro camareros para el verano, la gente no quiere currar" — Eva Fdez (@evferd) July 4, 2023

Nuestro manager nos decía "quiero un leído y conforme de cada uno" con cada barrabasada similar a esa que nos hacían — 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑖 𝑇𝑢́𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 (@Bar_bituricos) July 4, 2023

“necesitamos camareros que estén dispuestos a dejar toda su vida y a vivir por y para mi negocio que si no, no llego a fin de mes” — La Santa María ۞ (@mariamuart) July 4, 2023

"Es que la gente no quiere trabajar", capitulo 259 — Pedro Herrero (@Pedro_Herrero_) July 4, 2023

¿En qué quedamos? ¿Elijo mi propio horario o sigo el de la plantilla de 10 horas diarias? Los dos no se puede.. — Cirtheru (@Cirtheru) July 4, 2023

No me quiero ni imaginar lo que significa "EVENTO" 😖🫡 — 👉Vane😎 (@VaneCG21) July 4, 2023

Bienvenidos a la República independiente de mi negocio...🤬🤬🤬 — David.G (@DavidGI00145646) July 4, 2023

Los hay que tiene que firmar cuatro horas, 5 días a la semana, Cuando trabajan mas de 8 horas, 6 días a la semana... Porque es lo que dice ella contrato y tiene que coincidir — Aranza (@aranchaweb_) July 4, 2023

Otro abuso más de determinados hosteleros que en vez de trabajadores buscan esclavos.

Sigue los temas que te interesan