Un español recomienda 10 trucos para dormir bien en España este verano

Con el inicio del verano han llegado grandes olas de calor a España. Esta semana hay varios lugares que se mantienen en riesgo de calor con temperaturas de 36 a 38 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Precisamente se trata de las zonas de Murcia, Sevilla, Jaén, Córdoba, Albacete y Valencia, el Guadalquivir, sureste de la meseta Sur de Levante e interior, Baleares, litoral de Huelva, Estrecho, Canarias, Cantabria occidental, Alborán, la Ibérica oriental y sureste peninsular.

Con ello también podría llegar el fenómeno de El Niño, activo desde hace meses y que trae como consecuencia el calentamiento del agua de los océanos. Por ello, la Aemet ha pedido a España que se prepare, aunque de momento El Niño haya llegado al océano Pacífico y al Atlántico. Este último acaba de registrar una temperatura récord. El Servicio Meteorológico británico ha anunciado que la temperatura de la superficie marina de los meses de abril y mayo ha sido "la más alta" en esos dos meses.

Con todo ello en mente, el tiktoker Álvaro Casares (@alvarocasaress) ha recomendado una serie de 10 trucos para dormir en España "a partir del 40 de mayo" en su vídeo viral de TikTok. "Congela tus sábanas 30 minutos, hielo con ventilador y bienvenido a un iglú", comienza.

"Si no haces esto devuelve el DNI, no eres español", dice refiriéndose a dar la vuelta a la almohada para apoyar la cabeza en el lado fresquito. Casares continúa con la lista de trucos, como "apagar las luces que dan calor" y dormir con distancia o solo: "Yo esto también lo hago en invierno".

Durante el día, expresa, "la persiana, como el perreo, hasta abajo". La ropa de algodón, por otro lado, "es mejor que estar sin nada, porque traspira". Es imprescindible, asimismo, dormir "con un pie dentro y un pie fuera, y cenar ligero", indica a modo de broma mientras se cena una pizza. Y no hay que olvidarse de "las duchas de agua tibia".

"Yo me baño siempre con agua fría"

El vídeo ha conseguido más de 50.000 'me gustas' y más de 200 comentarios. Destacan los de los usuarios que se han sentido identificados con el tiktoker: "La almohada totalmente", "completamente de acuerdo", "yo me baño siempre con agua fría, incluso en invierno lo hice. Es la costumbre" o "yo hago todo y lo de la almohada también".

[Un tiktoker muestra lo que pasa dentro del ascensor de un crucero y el vídeo logra 28 millones de visitas]

Algunos incluso han apuntado sus consejos: "El hielo con el ventilador...Estoy flipando, no tenía ni idea", "lo de la almohada jamás se me habría ocurrido y eso que vivo en Málaga" o "la del hielo me la apunto".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan