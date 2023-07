El peor truco de belleza de la historia: una joven tiene que pasar por el quirófano para poder salvar su ojo

La belleza es una cuestión muy importante para muchas personas. Un aspecto históricamente atribuido a las mujeres, pero que con el avance de los tiempos cada vez se ha abierto más a los hombres con total normalidad. Sin embargo, para acertar también en estas cuestiones, como en la mayoría de ámbitos de la vida, es necesario entender de ello para no sufrir ningún contratiempo indeseado.

Algo así es lo que le ha sucedido a la influencer y usuaria de TikTok @entre_letrasea, una joven que cuenta con más de 120.000 seguidores que siguen todos sus vídeos y todas sus andaduras. Esta joven, que acumula millones de 'me gustas' en esta conocida red social, se hizo protagonista de la escena por culpa de un inesperado problema de salud.

Un consejo de belleza, o más bien un truco, que salió rematadamente mal y que obligó a esta joven a tener que ir al médico e, incluso, a tener que pasar por el quirófano tras una reacción adversa. Una situación dramática que ha relatado a través de sus vídeos en TikTok, los cuales se han hecho virales y han provocado multitud de comentarios de sus seguidores.

[El truco viral contra el calor que preocupa en TikTok: probarlo podría ponerte en grave peligro]

Algunos se preocupaban por su estado de salud, mientras que otros también la criticaban por mostrar abiertamente un supuesto truco de belleza que realmente ha terminado suponiendo una auténtica desgracia. La joven se ha mostrado afectada porque no se esperaba ni las terribles consecuencias de sus actos ni tampoco la reacción de algunos de sus seguidores.

Sin duda alguna, después de haber tenido que acudir al médico y de haber tenido que pasar por quirófano para salvar su ojo, habrá aprendido la lección y habrá entendido que hay cosas con las que no se puede jugar. Un aprendizaje que le podría haber salido muy caro de no haber acudido a tiempo a un centro sanitario.

El peor truco de belleza de la historia

La usuaria de TikTok @entre_letrasea se convirtió en un fenómeno viral por una desgraciada experiencia personal que ella misma ha relatado a través de los vídeos que ha colgado en su perfil. La joven quería someterse a un tratamiento de belleza casero para desmaquillarse. Sin embargo, como ella misma ha reconocido, sus conocimientos en este campo eran realmente reducidos.

Su intención era mejorar el estado de su piel facial después de haber utilizado algunos cosméticos, algo que casi nunca hace. Por ello, decidió utilizar una sustancia que, a su juicio, podría ser buena: se trataba del aceite de coco. A esta joven le pareció una buena idea ya que se trataba de una sustancia orgánica y natural, por lo que no calibró los daños que esta podría ocasionarle.

[Una estadounidense arrasa en TikTok al explicar lo duro que es vivir en España]

Al principio parecía que todo iba bien. El aceite le ayudaba a limpiar su piel, sobre todo en la zona de su ojo, donde más se lo había aplicado. De hecho, le había permitido quitar por completo el maquillaje de sus pestañas. Sin embargo, lo hizo a un alto precio. Como los primeros resultados fueron positivos, decidió aplicar esta técnica a su rutina diaria.

Después de unos días utilizando el aceite de coco, su ojo comenzó a experimentar una hinchazón muy preocupante hasta convertirse en un desagradable y molesto orzuelo. Al comprobar el mal estado de su ojo, optó por tomar una segunda mala decisión. Recurrió a TikTok para hallar otro remedio casero que pudiera solucionar su problema inicial. Ante la falta de mejoría, decidió por fin acudir al médico para contarle lo que había hecho y para que le ofreciera una solución.

Sin embargo, ni siquiera tuvo suerte con esto, ya que el primer galeno al que acudió cometió una pequeña negligencia. Este le dijo que no se preocupara, ya que se trataba de un simple "granito". Se lo trató, pero la situación no hizo más que empeorar. El dolor aumentó y la joven se comenzó a preocupar de verdad, ya que podía estar ante un problema grave.

Por ello, decidió acudir a otro médico diferente para tener una segunda opinión. Le explicó lo que había hecho y este le dijo realmente lo que le pasaba. El aceite de coco le había tapado los poros de la piel de la zona de su ojo. De esta manera, impedía que el grano se drenara correctamente. La situación adquirió una gravedad tal que la única solución era someterse a una operación para poder solucionar el problema sin que afectara a su ojo y a su capacidad de visión. La joven, aunque no quería, tuvo que aceptar su destino.

Una importante moraleja

Una vez pasó por quirófano, su ojo mejoró rápidamente. La intervención quirúrgica salió perfecta y le hizo recapacitar para realizar varios vídeos en los que ha pedido sus disculpas por lo sucedido y en los que ha advertido a sus seguidores de que no pongan en práctica todos los consejos que ven en internet y en las redes sociales.

A través de su experiencia ha podido mostrar las graves consecuencias que a veces tienen estas cosas. Sin embargo, con sus vídeos posteriores el objetivo ha sido advertir a los usuarios sobre la importancia de no tomar al pie de la letra todo lo que ven, especialmente en TikTok, ya que no siempre es lo mejor para la salud y para la belleza de las personas. "Moraleja del día es que las cosas de la cocina se quedan en la cocina, no te las pongas en la cara ni en los ojos".

Sigue los temas que te interesan