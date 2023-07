Nuevo test visual: la postura de tus brazos cuando esperas de pie dice mucho de tu personalidad

Hacer test de personalidad y acertijos visuales es algo más que un divertimento, de hecho, entrenamos la agudeza visual y nos sirven para conocernos un poco mejor a través de rasgos de nuestro carácter que quizás no teníamos en cuenta. Estos contenidos gozan de una gran popularidad y se viralizan con rapidez en las redes sociales, puesto que está de moda retar a los amigos para comparar si ellos obtienen los mismos resultados. Estos días hemos publicado 'Nuevo test visual: elige una taza de té para saber cuál es el rasgo más llamativo de tu personalidad' y '¿Qué tipo de trauma infantil influye en tu forma de ser? Escoge un dibujo y descúbrelo en este test'.

Ahora se trata de nuevo de fijarnos en la imagen que os recordamos a continuación y observarla con detenimiento para saber cómo nos delata la postura que adoptamos con los brazos cuando estamos de pie y en actitud de espera. En este test de personalidad es importante la sinceridad para que lo que tenemos que decirte se corresponda con lo que vas a leer en las respuestas. Así, debes fijarte si te coges la muñeca, si entrelazas las manos a la espalda o estiras un brazo para agarrarlo con la mano contraria.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución que te daremos más adelante. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad a partir de las claves que te damos.

Imagen del test

¿Cuál de las tres posturas empleas más?

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas cuál de las tres posturas cuadra más con la tuya, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

La postura 1

Si te agarras la muñeca es que tu personalidad es confiada. Disfrutas además enseñando a los demás y te gusta que te escuchen, puesto que posees un gran talento para liderar grupos, resolver problemas y ayudar a los otros.

La postura 2

Si mantienes entrelazadas las manos es que eres de personalidad sociable y disfrutas de relacionarte con los demás. Por eso prefieres estar con personas que te dicen las cosas de forma directa, te frustran las excusas y las mentiras.

La postura 3

Si te agarras el brazo contrario es que tienes una personalidad carismática, sin ganas de hablar mal de nadie y tampoco de sentir envidia o celos de los demás. Eres una persona que admira y a la que admiran por tu generosidad y amor.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

