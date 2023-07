Nuevo test visual: elige una taza de té para saber cuál es el rasgo más llamativo de tu personalidad

Los test de personalidad y los acertijos visuales están gozando de un inesperado éxito en los últimos tiempos. Las redes sociales contribuyen a que se hagan virales y suponen un entretenimiento para todo tipo de personas. Mientras que unos ponen a prueba nuestras destrezas a la hora de hallar figuras ocultas, permitiendo también que retemos a nuestros amigos, otros nos desvelan algunos de los rasgos de nuestro carácter que quizás no teníamos tan presentes. Estos días hemos publicado '¿Qué tipo de trauma infantil influye en tu forma de ser? Escoge un dibujo y descúbrelo en este test' y 'Nuevo test visual: tu grupo sanguíneo dice mucho más de tu personalidad de lo que crees'.

Hoy te traemos la posibilidad de saber cuál es la taza de té que puede hacerte ver qué cualidad es la que más llama la atención de tu personalidad. No se trata esta vez de retarte con misiones complicadas de rastreo visual, sino de escoger una de las seis que te mostramos en la imagen que recordaremos a continuación. Es importante que te detengas a observarlas con detalle, sin prisa, fijándote en cada uno de los pocillos, en el líquido que contienen. Debes ser lo más sincero posible a la hora de escoger un número porque de ello dependerá lo que tendremos que desvelarte.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas sobre esos rasgos que hemos normalizado a lo largo de la vida y muchas veces no tenemos en cuenta. De todas formas, tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu interior o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

¿Qué taza de té eliges en este test visual de personalidad?

Resultados del test

Una vez que hayas escogido una de las seis tazas que te proponemos, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Taza 1

Si has escogido esta primera taza es que tienes un alma tierna y bondadosa, así que destacas por ello: por demostrar tu amor hacia los demás. Sabes amar y ser amado, teniendo siempre en la mente el respeto a todo el mundo que se cruza en tu camino.

Taza 2

Si has escogido esta segunda taza es que tu cualidad más admirada es la calma, tu capacidad para mantener la serenidad cuando las cosas no salen como habías previsto y se vuelven incontrolables. Tú encaras todo con paz y evitas los conflictos.

Taza 3

Si has escogido esta tercera taza es que llamas la atención por ser una persona resiliente, con capacidad de resistencia, fortaleza y adaptación, cambiando si es preciso para sobreponerte a lo que venga. Resuelves conflictos y ningún escollo se te resiste.

Taza 4

Si has escogido la cuarta taza es que resalta en ti la intuición, tu capacidad para ir por delante, siempre un paso más con respecto del resto, lo que te permite actuar con rapidez para evitar conflictos, pero también para aprovechar oportunidades.

Taza 5

Si has escogido esta quinta taza es que eres una persona guiada por el equilibrio, tanto interno como externo. No pierdes la armonía y eres una persona perfecta para mediar en todo tipo de situaciones, te afecten a ti directamente o no.

Taza 6

Si has elegido esta sexta taza es que eres una persona optimista, positiva y que contagia alegría al resto. Te enfocas en lo bueno de la vida y nunca bajas los brazos, haciendo que esta energía fluya también entre la gente de tu alrededor.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

