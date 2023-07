La reacción viral de una azafata a la costumbre de aplaudir al aterrizar: "No tiene ningún sentido"

La costumbre de los españoles de aplaudir en los aviones al aterrizar tiene su historia. La agencia de viajes Turama explica que se remonta a los años 70 y 80, cuando se extendió la tradición de aplaudir en los aviones gracias a los pasajeros de los cruceros de placer. En estos, los tripulantes recibían a los turistas que llegaban tarde entre aplausos. Lo que empezó a ocurrir con los individuos que llegaban tarde a sus vuelos como una forma de humillación por haber hecho esperar al resto. A día de hoy lo habitual es aplaudir para agradecer la labor del piloto por haber llegado al destino sin accidentes.

Sin embargo, esta costumbre, como confirma la azafata y tiktoker española Ainoa Serrano (@ainoasserrano) en su vídeo viral de TikTok, solo la tienen los españoles y nadie más. "Llevo trabajando como azafata de vuelo aproximadamente dos meses y he volado con muchos españoles. Estos son los patrones que se repiten en la gente española", comienza el vídeo.

"El primero de todos, y os juro que jamás en ningún otro país lo he visto, es aplaudir cuando aterrizamos, ¿por qué aplaudimos cuando aterriza el avión? No tiene ningún sentido, no es como cuando bajas del bus y das las gracias al conductor. No lo he visto en ningún otro país", dice sorprendida.

Pero existen otros patrones de los españoles durante los vuelos que casi nadie tiene, como asegura la tiktoker. "La segunda cosa es que, en comparación con los escoceses e ingleses, no consumimos dentro del avión, no pedimos nada a no ser que sea agua o, como mucho, un café". Añade que los de otras nacionalidades "se pasan el vuelo" bebiendo. "Si es tarde se piden algo para cenar, si es mediodía para comer, etc, pero los españoles jamás lo hacen, simplemente café y agua, punto. No gastamos, no tenemos tanto dinero".

Con respecto a la cultura de la queja, que los españoles tienen fama de quejarse mucho, Ainhoa señala que "nos quejamos por todo" y que esta cultura "es algo increíblemente cierto y real dentro del país". Los españoles, añade, se quejan "por todo, por nada, porque sí, porque no y porque también".

"Si hay un minuto de retraso en el despegue ya se quejan, si el café está muy caliente ya se quejan, si está muy frío ya se quejan, los ingleses no tienen la costumbre de quejarse por absolutamente todo. De hecho, en los envoltorios de la comida en España te ponen el número de atención al cliente por si tienes quejas y en Inglaterra no, porque los ingleses no tienden a quejarse", expresa.

Otra actitud de los ciudadanos de España es "hablar con condescendencia". La azafata asegura que le ha pasado "prácticamente con la mayoría de españoles" con los que ha volado: "Los ingleses te piden muy tranquilos, muy calmados". Además, los españoles "hablan increíblemente fuerte en el avión, en la cola del avión, cuando están embarcando y desembarcando, gritamos como si se nos fuera la vida en ello".

El vídeo ha recibido más de 20.000 'me gustas' y más de 1.000 comentarios. Destacan los de los usuarios que hablan de los aplausos al aterrizar: "Aplaudimos porque llegar vivo ya es ganancia", "yo aplaudo por el alivio de no haber muerto en el vuelo", "yo cuando me veo en tierra firme solo quiero aplaudir sin parar", "en varios países aplauden" o "aplaudimos porque vamos acojonados y relajamos la tensión, sabemos que el aterrizaje y el despegue son los momentos más probables para palmar"

Otros españoles han hablado sobre la comida de los aviones: "Consumiríamos si los precios no fueran desorbitados, que no nos da casi para pagar el vuelo", "la comida en el avión es pésima y además muy cara", "hombre, pudiendo meterte el bocata en la mochila, ¿para qué pagar?" o "normal, la comida es malísima, ¿qué vamos a consumir? Agua, que hidrata muy bien".

