El troleo a la británica que romantizó el verano en España con una foto falsa: "Solo para ricos"

A todos los niños les gusta el verano porque no tienen que ir al colegio y, en la medida de lo posible, sus planes son siempre fascinantes y las aventuras no se acaban nunca. Sin embargo, una de las certezas de la vida adulta es que no existen veranos como los de la infancia o, al menos, no para la inmensa mayoría de personas: no todo el mundo tiene vacaciones o dinero para permitirse el veraneo. De ahí que media España se haya lanzado a la yugular de la británica que ha publicado una fotografía de su supuesto Summer in Spain.

Se trata de la cuenta británica Travelling Destinations, un perfil con más de 9.000 seguidores en Twitter que se dedica a escribir sobre viajes en todo el mundo. Fue este martes cuando dedicó una fotografía a lo que entienden por verano español: una piscina con aguas cristalinas a los pies de un árbol, en mitad de la montaña, junto a una casa de piedra y una terraza con asientos en los que una ya se ve a sí misma disfrutando de un aperitivo con solo echarle una ojeada.

Basta con hacer una búsqueda rápida para constatar que esa fotografía no es real, sino que se trata de un render, una imagen creada por un estudio para conseguir vender la vivienda, que está ubicada en la Sierra de Tramontana, en Mallorca, con vistas a Sóller. El estudio de arquitectura e infografía 3D Berga&González, de Barcelona, firma la representación gráfica que se ha hecho viral, elaborada para The Olive Mill house, que así se llama la casa.

"Summer in Spain"

Un paraíso al que ellos dieron vida para lograrle unos propietarios en cuatro semanas, tal y como explican en su web, donde está la imagen subida junto a otras en una galería. Sin embargo, en la cuenta británica no solo no citan su autoría, sino que la dan por verdadera e incluso podría parecer que ellos mismos están en ese rincón y han disparado una instantánea para compartir con sus seguidores en las redes sociales:

En todo caso, esta vez les ha salido el tiro por la culata porque hay pocas cosas más peligrosas que un español con mala leche, sin vacaciones y en Twitter. "Summer in Spain" ha llegado a ser tendencia en la red social por la troleada de los españoles, comentando que ese no es el verdadero verano en nuestro país, que el calor es insoportable aquí y que se está romantizando la idea de un veraneo que solo los ricos pueden permitirse y que es igual en España que en otras partes del mundo:

Verano en españa... Con mucho dinero.

Eso mismo lo tienes en otros muchos países. Y en todos ellos el factor común es el dinero. https://t.co/5l9qokFE59 — Elecatro (@Elecatro) July 6, 2023

Summer in Spain pic.twitter.com/TpQhDCCnSa — Laura Barcali (@Reylocommissio1) July 6, 2023

Es verdad gente es la piscina municipal de cortes actualización 2023 https://t.co/bUzDuiWK57 — Alexia 🌸 (@alexiacasilla) July 5, 2023

Yo no sé a qué España va esta gente — W̸̻̊ḁ̶̇k̴̖̯̳͊͝e̷̦̭͗̇ ̴͙̦̼̅͛u̸̱͑̃p̵͋̆̃͜ͅ (@D4Totalmente) July 6, 2023

Summer in Spain pa pijos y guiris. Que mi summer in Spain es pasarme to el día sudando y con la cara pegah al ventilador. https://t.co/8terzWcm3k — Le Mamarrache fûmeté ۞ (@LeMamarrache) July 5, 2023

Summer in Spain también es La Rondilla a 40 grados. — Alberto (@titorueda93) July 6, 2023

Ah sí, el famoso Summer in Spain, porque lo que yo vivo en mi casa teletrabajando is more like "hell in Spain 🇪🇸" https://t.co/6J3xpGaE1T — Mariam 💜 twitch.tv/dracpox (@Dracpox) July 6, 2023

Summer in Spain pic.twitter.com/6ubk9OWsuo — Casey Miller (@CKaseyMiller) July 6, 2023

Solo apto para ricos... — FrikiSolitario (@SolitarioFriki) July 5, 2023

Esta es solo una muestra de la cantidad de comentarios que ha suscitado la publicación.

