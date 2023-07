Una americana muestra la realidad de salir de fiesta en Ibiza: "Vas a gastarte todo el dinero"

Salir de fiesta hoy día no es barato. Una entrada puede llegar fácilmente a los 20 euros en ciudades como Madrid y las copas dentro de las discotecas cuestan 12 euros o más. Esto hace que algunos españoles opten por el botellón, una forma de poder emborracharse sin gastar mucho dinero y seguir disfrutando de la noche.

Sin embargo, cuando los extranjeros acuden a lugares como Ibiza, el rey de la fiesta en España, no piensan en este y se dejan cantidades excesivas de dinero en una noche. Como le ha pasado a la tiktoker estadounidense Rin (@yogirl_rin), que ha explicado en su vídeo viral de TikTok "la realidad" de salir por la noche en la isla.

"Vas a pagar 70 dólares por la entrada, a no ser que conozcas a alguien y entres en la lista de invitados, yo normalmente hago eso", comienza el TikTok mientras aparece ella en una discoteca y con una copa en la mano. "Luego pagarás 20 dólares por una limonada de vodka, 20 dólares por cada bebida, sí", recalca.

Luego, añade, "vas a pagar 40 dólares por tu taxi a la ida y a la vuelta, así que vas a gastar todo tu dinero por salir una noche y seguramente sea el promedio". En el pie del vídeo, Rin comenta que, en realidad, está bromeando: "Esta noche acabó siendo legendaria, coge todo mi dinero Ibiza".

"¿Gasté mucho dinero? Sí, pero valió cada céntimo"

El vídeo ha recibido más de 150.000 'me gustas' y más de 900 comentarios. Destacan los de los usuarios que aseguran que merece la pena: "Los precios son locos, pero los recuerdos no tienen precio", "¿Gasté mucho dinero? Sí, pero valió cada céntimo", "no es caro para mí si ponen música tecno o va uno de mis artistas favoritos".

Otros seguidores expresan que es mejor "hacer bien las cosas" o ir a otros lugares con frases como "Mykonos > Ibiza", "en estos tiempos aprecias quedarte en casa", "ven a Malta, es más barato", "por eso me voy a Dubai", "es verdad, no vayas más", "necesitas beber fuera de la discoteca, luego meterte dentro cuando estés muy borracha y pedirte una bebida. En España se le llama botellón" o "por eso mismo te vas a Sunny Beach en Bulgaria".

