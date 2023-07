La Policía explica lo que no hay que hacer cuando la sartén prende fuego

El fuego lleva existiendo desde hace millones de años y se usó con la misma finalidad que hoy día: para cocinar, entre otras. En las cocinas es donde ocurre la magia gracias a este conjunto de partículas imprenscindible para poder preparar los platos más ricos, pero también donde suceden algunos desastres.

¿A quién no le ha pasado que ha puesto la sartén con el fuego alto, se ha despistado y ha acabado prendiendo? Ante esta situación lo normal es asustarse, pero en realidad es muy fácil que no ocurra una desgracia y poder apagar el fuego con éxito. Para ello existen trucos muy sencillos que ha compartido la Policía Nacional en su vídeo viral de TikTok.

Una agente ha comenzado el vídeo explicando que si uno se encuentra con fuego en su sartén es recomendable "no echar agua encima". En lugar de ello, "puedes coger una tapa y con mucho cuidado hacer así", dice tapando las llamas mientras que estas desaparecen rápidamente.

"También puedes coger un trapo húmedo y, protegiéndote bien, colocarlo así", advierte poniéndolo por encima de la sartén. "Una vez controlado acuérdate de apagar el fuego y la campana. Si las opciones anteriores no te convencen mantén la calma, cierra la ventana y la puerta y llama al 112".

"Hice todo lo que no tenía que hacer"

El vídeo ha conseguido más de 20.000 'me gustas' y más de 400 comentarios. Destacan los de los usuarios que no ven muy efectiva la medida o se han corregido a la policía: "¿Llama al 112? Vamos, que cuando vengan ya se ha quemado la casa", "primero la campana extractora, pues si tiene residuos de grasa se prenderá fuego"

Otros a los que se les ha incendiado la sartén han compartido sus experiencias: "Yo me encontre lo mismo, pero con la campana derretida e hice todo lo que no tenía que hacer, un desastre", "a mí me pasó, me quemé mucho y aún llevo la marca", "me pasó, las llamas eran altas, hice eso y no funcionó. Cogí la sartén y la llevé al fregadero, abrí el grifo y se apagó, pero me quemé las manos", "una vez me ocurrió y cogí la tapa de una olla y la puse encima, mano de santo" o "se me quemó toda la cocina por echar agua".

