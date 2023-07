Una cubana comenta los choques culturales que experimenta en España: "Es muy diferente"

La península Ibérica la habitaban los íberos, los turdetanos y tartésicos, los protovascos o aquitanos, los pueblos con influencias celtas y los protoceltas hace miles de años. Cada grupo se adjudicaba diferentes zonas de España. Motivo por el que hoy día cada rincón del territorio español destaca por una cultura muy diferente. Las costumbres, historia, tradiciones, música y gastronomía, entre otros, no son iguales en el norte y en el sur, en el este o en el oeste.

Esto es, precisamente, lo que les extraña a los extranjeros, pues estos llegan con unas creencias sobre España muy concretas. Como le ha pasado a la tiktoker cubana Anita Mateu (@anitamateu1996). La joven comenta en su vídeo viral de TikTok las cosas que se imaginaba de España y de los españoles y que no son "para nada" ciertas.

"Yo me imaginaba que quizá, como nos dicen a los cubanos que todos sabemos bailar salsa, que todos los españoles bailan flamenco", dice. "Y para nada, de hecho, aquí en Galicia es completamente diferente la cultura: el baile es diferente, la música es de gaitas...No tiene nada que ver con el flamenco".

Cada región de la península, añade, es "muy diferente". Los extranjeros, asegura, "pensamos mucho en los estereotipos que no son reales. Yo soy cubana y no bailo salsa ni casino ni nada de eso, no sé bailarlo bien ".

"Otra cosa que yo me imaginaba de España, de Europa en general, es que en verano no iba a hacer tanto calor, como que se conoce que aquí el invierno es mucho más fuerte, pero el verano no lo sabía y hace un calor que me estoy ahogando", señala.

"Espera, ¿estás en Galicia y dices que tienes calor?"

El vídeo ha recibido más de 100.000 reproducciones, más de 5.500 'me gustas' y más de 200 comentarios. Destacan los de los usuarios que no están de acuerdo con el hecho de que en Galicia haga calor: "Espera, ¿estás en Galicia y dices que tienes calor?", "¿Calor en Galicia? Por favor, no vayas a Sevilla en los próximos meses de ninguna manera", "y eso que aún no ha empezado el verdadero calor. Además, en Galicia suele ser un verano más suave que en el sur de España" o "calor en Galicia...Bájate a Andalucía y a Murcia y sabrás lo que es calor".

Otros seguidores españoles se han dedicado a darle información: "Galicia y el norte es cultura celta", "el flamenco es en Andalucía, a lo mejor algún sitio más cerca, pero no mucho más" o "en cada rincón de España vas a ver cosas totalmente diferentes porque tenemos una cultura muy diversa".

