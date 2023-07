Nury Calvo explica la nueva medida de seguridad en los colegios de EEUU: "Un poco ñe"

Los tiroteos en escuelas norteamericanas no son algo nuevo, ya que llevan ocurriendo desde hace décadas hasta hoy día. La violencia con armas de fuego en Estados Unidos es un problema que afecta a miles de niños cada año. El informe Gunfire on School Grounds in the United States de la organización Everytown for Gun Safety expone que alrededor de 4.000 niños y adolescentes son asesinados a tiros todos los años y 15.000 más son baleados.

Las armas de fuego son la principal causa de muerte de los pequeños estadounidenses. En lo que va de año ha habido, como indica este mismo informe, 67 incidentes, 23 asesinatos y 48 personas heridas en centros escolares. Por estos mismos motivos, EE. UU. ha implantado una nueva medida de seguridad en los colegios. Así lo ha explicado la tiktoker española Nury Calvo (@nurycalvosn) que reside en el Estado de Florida en su vídeo viral de TikTok.

"Con esto tienen que ir mis hijos al colegio durante el próximo año en Estados Unidos: mochila transparente para que se vea lo que hay dentro, botella de agua transparente y lonchera transparente", comienza.

"Y eso por qué?" le pregunta su pareja. A lo que la joven le responde que "ha habido fugas de seguridad y cositas raras". Añade que, entonces, la solución es que se vea lo que llevan los niños: "Esto es un aviso a fabricantes de mochilas transparentes porque se van a poner las botas".

El marido de Nury no queda convencido con la medida y le contesta que es una falta de intimidad. La tiktoker le responde que a ella le parece "un poco ñe la solución que han buscado".

Hay otra medida más, sin embargo, para reforzar aún más la seguridad en los colegios y es que la joven indica que la última semana de colegio los pequeños "no pueden" llevar mochilas, bolsas y loncheras. "Tiene que ir todo en una bolsa para luego tirarlo, se supone que así evitan cualquier cosa que pueda pasar la última semana de cole. Todo son medidas de seguridad y estoy agradecida porque cuantas más mejor, pero te ponen una alerta un poco desagradable".

"Eso no va a cambiar nada"

El vídeo ha recibido más de 200.000 'me gustas' y más de 5.000 comentarios. Destacan los de los usuarios que se han quejado de las medidas con frases como "miles de acciones para aumentar la seguridad pero no hacen nada con el problema", "eso no va a cambiar nada" o "no lo veo tan mal, pero si no ponen un detector de metales puede ingresar el arma escondida en la ropa".

A otros les ha gustado la medida: "Perfecto, ya en Texas se está implementando desde hace dos años", "excelente", "si funciona está perfecto", "está muy bien, no es una solución solo una forma más de seguridad" o "qué triste tener que tomar estas medidas tan extremas, pero qué bueno por la seguridad de nuestros peques".

