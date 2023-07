Una española improvisa al limpiar y acaba con una "piscina de cerveza": la química no es su fuerte

Las piscinas hay que limpiarlas cada semana y las que tienen un uso menos frecuente se deben limpiar cada dos semanas, según la tienda de piscinas Iteapool. El PH, las algas y el desinfectante son los productos más importantes a tener en cuenta. Estos deben ser medidos y los valores tienen que ser los correctos.

Por ello, a la hora de preparar la piscina de manera completa es recomendable vaciarla y limpiarla con un limpiafondos, mangueras, recogehojas o cepillos, entre otros artículos, y añadir estos productos. Algo que no ha hecho la tiktoker española Anabel (@anabelchekachopo), bueno, más bien ha escogido otros productos y los ha echado a su manera, ya que asegura que no "tenía ni idea".

"Creo que la he liado", comienza la joven en su vídeo viral de TikTok mientras relata toda la historia de principio a fin. Primero ha acudido a Mercadona a por los productos de la limpieza. "He llegado al pasillo de las piscinas, hay todo esto y no tengo ni idea".

A continuación, la joven muestra el cloro en tabletas y el cloro rápido granulado: "No sé cuál me hace falta de los dos, pero me voy a llevar los dos y un eliminador de turbidez. Supongo que esto es el floculante pero no lo sé...Me llevaré también un antialgas". La joven destaca que se ha gastado "nada más y nada menos" que 81 euros en la compra: "Siete euros son del pollo, pero el resto es de la piscina".

En la siguiente toma, Anabel muestra su piscina, toda verde por la suciedad. "La piscina está así de bonita", bromea. "Ahora a lo que me voy a dedicar es a echar un poco de las tres cosas sin saber de cantidades, porque no tengo ni idea, y luego a pelearme con esos señoritos [sus perros] para que no se metan al agua".

Tras echar por toda la piscina cuatro cazos de cloro granulado, comenta que "echas un poco lo que te dé la gana y apañao'" y que, por ello, ahora le "saldrán los haters" diciendo que no tiene ni idea. "Efectivamente, no tengo ni idea". La joven procede a echar unas cuantas pastillas de cloro en medio de la piscina: "Como veis, ya va siendo más usable, sigue dando asco pero no tanto".

Sin embargo, al siguiente día no se esperaba lo que iba a ver. "Vale, son las 8 de la mañana y me acabo de encontrar la piscina así", dice mientras el agua parece que ha desaparecido cuando en realidad se encuentra teñida de blanco. "Estoy flipando, no sé si esto es normal, ahora parece que tengo una piscina de cerveza".

"Sale más barato vaciar y limpiar"

El vídeo ha recibido más de un millón de visitas, 50.000 'me gustas' y más de 700 comentarios. Destacan los de los usuarios que le comentan a la tiktoker lo que debería hacer con la piscina: "Sale más barato vaciar y limpiar", "creía que el cloro era para mantener la piscina limpia, no para limpiar la mugre acumulada", "hay que vaciar, limpiar y llenar" o "el fallo es que no has puesto la bomba en marcha para que mezcle y nunca se debe echar el cloro granulado directo al agua, diluye".

Otros le advierten sobre el peligro de este tipo de productos con frases como "primero decirte que tengas mucho cuidado con los productos, son muy tóxicos, no es bueno mezclar dos" o "tengo la sensación de que vamos a volver a vivir un momento 'la he liado parda' con nube tóxica incluida".

