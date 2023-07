Un falso Mel Gibson engatusa a una mujer española para estafarle dinero: la historia viral

Con el desarrollo tecnológico no solo nació Internet hace unos cuantos años, sino que han mejorado las plataformas o canales por donde se comunican los individuos y, con ello, han aumentado el número de estafas (scams) ya sea para sacar dinero o para robar datos. Según Europa Press, más del 35% de ciudadanos españoles han sido estafados online en los últimos tres meses.

En Estados Unidos, por su parte, el artículo Truecaller Insights 2022 U.S. Spam & Scam Report expone que casi 70 millones de individuos perdieron dinero en 2022 por algún tipo de scam por Internet. Estas no se limitan a una técnica, ya que abarcan diferentes: desde el phishing y smishing hasta los fraudes de citas, entre otros.

De esto último precisamente acaba de ser víctima una española al ser engatusada por un falso Mel Gibson. El supuesto actor estadounidense le quiso estafar dinero. Un reportero del programa Cuatro al día ha contado que "el contacto ha sido diario, ella nunca ha dudado de que fuera el famoso actor teniendo en cuenta que en su perfil tenía la foto de Mel".

Los mensajes de amor, ha añadido, eran continuos. Se puede leer uno que dice lo siguiente: "Me gustaría que abrieras tu corazón y que me digas qué estás buscando". El estafador le respondía en otra ocasión con un "eres tan dulce" o le prometía que pronto se verían. "Va a ocurrir en julio, sé un poco paciente, cariño, pronto nos veremos", decía el falso Gibson.

La víctima, sin embargo, ha confesado en declaraciones para este programa, que en realidad le "extrañó que alguien tan famoso" hablase con ella. "Me habla todas las noches, me cuenta las películas que ha grabado y me habla de los actores con los que ha estado", comenta. Incluso le ha llegado a mandar, según el reportero, una foto para que viese que todo lo que pasaba era real.

"¿Por qué la gente se lo cree todo?"

El último vídeo ha recibido más de 6.000 reproducciones, 16 'me gustas' y 9 comentarios. Destacan los de dos usuarios que no se pueden creer lo sucedido: "¿Esto es en serio?" o "son mafias, yo no suelto ni un duro ni con cinco cervezas".

Otros se han centrado en la víctima: "¿Por qué la gente se lo cree todo? Hace unas semanas un hombre engatusó a una mujer y le sacó 170.000 euros, ignorante ni harta de vino doy yo ni cinco centavos" o "si esto es verdad, por favor que reviente ya todo porque no puede haber una sociedad más imbécil".

