La reacción de Paz Padilla mientras recoge su voto por correo con la que todos mueren de risa

Tan solo quedan unos días para la celebración de unas elecciones generales muy reñidas en las que el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se juegan la presidencia.

Esta vez, la clave para evitar la abstención ha sido el voto por correo, que ha llegado a récord histórico dado que las solicitudes han aumentado en un 94% con respecto a los comicios pasados. Mientras que en las del 2019 Correos recibió más de 1.300.000 solicitudes, este año la cifra se ha duplicado llegando a más de 2.600.000, según EFE.

Los votantes tienen hasta este jueves día 20 de julio para entregar su voto en las oficinas postales más cercanas. Una que no ha dudado en hacerlo ha sido la actriz y expresentadora de Sálvame Paz Padilla, que así lo ha demostrado en su vídeo viral de TikTok (@paz_padilla) en el que explica de una manera cómica cómo ha ido a recoger su sobre tras solicitar el voto.

En el TikTok se ve a Padilla al lado de una moto de Correos. "Me presento con el DNI y el aviso de poder recoger mi voto, allá vamos", dice mientras comienza a dar saltitos hasta la puerta de la oficina. Una vez dentro, la actriz acude a la máquina para pedir turno: "Tengo que recoger el número, a esperar mi turno", expresa mientras vuelve a dar pequeños saltos hasta el mostrador. "Recojo mi voto, firmo, me lo llevo y ya puedo votar por correo".

"He muerto de risa con los saltitos"

El vídeo ha recibido más de 400 reproducciones, más de 20.000 'me gustas' y más de 300 comentarios. Destacan los de los usuarios que han lanzado piropos a la actriz: "Increíble, eres genial", "qué maravilla de mujer", "a mí me da igual a quién votes, Paz, me gusta todo lo que haces", "he muerto de risa con los saltitos" o "muy bien, cariño, gracias por normalizar algo tan bueno como el ejercer el derecho a voto".

Otros la han criticado con frases como "colaboracionista", "se van a perder muchos votos", "podías haber salido con el voto hecho", "a mí me encanta, pero que vote por correo me parece triste, todos saben lo que pasará votando así", "claro, Paz Fachilla está deseando votar", "veremos a ver si llega tu progrevoto", "ojalá fueras tan buena persona como actriz, facha" o "Paz Padilla votando a Vox o PP dando saltitos".

