Agua en bolsas y botones en las mesas: una española explica las curiosidades de Corea del Sur

Desde saludar con un beso en algunos territorios hasta afirmar un hecho moviendo la cabeza de izquierda a derecha, como ocurre en Bulgaria o en algunas zonas del norte de la India. Los choques culturales a veces son graciosos y poder ser testigo de ellos es lo bonito de residir en otro país diferente.

Quien lo sabe muy bien es la tiktoker española Aída @aidavert, que lleva residiendo en Corea del Sur tres meses. En su vídeo viral de TikTok, la joven comienza explicando que en el país asiático existen "muchas tiendas que tienen la ropa fuera en la calle sin vigilancia" y que las prendas no tienen "ninguna alarma o un cable que las conecte".

Continuando con el segundo y tercer dato, Aída comenta que "en todas las cafeterías hay agua totalmente gratis que te puede servir incluso aunque no consumas nada" y que los platos calientes tienen una forma redonda y llevan un platito debajo. Este sirve para que "sea muchísimo más fácil coger el caldo sin quemarte la otra mano, porque normalmente el calor se mantiene muy bien".

En los restaurantes, en todas las mesas existe un cajón especial, que es "el de los cubiertos y las servilletas". No contentos, también tienen, "en el 90%" de ellos, un botón para llamar al servicio en cada mesa: "De hecho, a mí me riñeron por llamarles con el brazo y no con el botón".

En algunos restaurantes, asimismo, en la puerta "también tenéis un lavabo para que os lavéis las manos y una cajita con palillos". A la hora de pagar no traen la cuenta: "Tenéis que hacer como que vais a la salida y vendrán a preguntaros si queréis la cuenta. No esperéis a que os la traigan".

Los edificios o tiendas también son diferentes al resto de países. "Aquí en un edificio hay mil cosas, tenéis los nombres de la mayoría de ellas o, por lo menos, las más relevantes fuera del edificio y también en la entrada o en el ascensor". En otros, además, se indica lo que se puede encontrar en cada piso.

Las peluquerías son acogedoras: "Te dan la bebida totalmente gratis y la puedes rellenar todas las veces que quieras, también están pendientes de si tienes batería para dejarte un cargador". Los sabores mentolados, por otro lado, "no les gusta nada" y no dudan en reemplazarlos por un sabor más dulce.

También tienen curiosidades con respecto al reciclaje: "Aquí, en las máquinas, para el agua tienen vasitos, son como unas bolsitas de papel, no he visto nunca un vaso de plástico en estas máquinas y es un poco difícil al principio cogerle el truco". Y en relación al transporte público: "En el metro hay asientos solo para embarazadas y son bastante respetuosos con esto, ya que nadie se sienta ahí". O con respecto a las obras de la calle, pues en todas se indica "el nivel de ruido que emiten, la fecha en la que empiezan y en la que acaban".

El vídeo ha recibido más de 600.000 'me gustas' y más de 800 comentarios. Destacan los de los usuarios que no les ha parecido tan raro lo de las bolsas de papel para tomar agua: "Lo de la bolsa de papel para el agua lo veo normal, en algunos hospitales aquí no hay vasos, sino papel como sustituto" o "son conitos para agua muy comunes en mis escuelas".

Otro usuario ha aprovechado para señalar una curiosidad más: "A los que no se fijaron, el edificio del final tiene marcado 5,6,8 y 9, no tiene 7, los coreanos creen que el 7 da mala suerte, por eso no suelen poner ese número ni en los edificios ni en los ascensores".

