Unos padres explican cuánto dinero le cobran a su hija por vivir en casa y reciben críticas

En Estados Unidos la vida no es fácil aunque sí lo parezca. No existe una sanidad pública y los hijos se endeudan si quieren ir a la universidad. En 2021 y según EducationData.org, la deuda estudiantil llegaba a 1.75 billones de dólares. La diputada demócrata Ilhan Omar aseguraba que se el endeudamiento se había "más que duplicado en tan solo 10 años". En 2022, el promedio de la deuda por estudiante pasó a ser de 39,351 dólares con un desembolso de 393 dólares al mes.

No solo eso, también existen algunos padres que ven normal el hecho de cobrar a sus hijos cuando ya son adultos por vivir en casa, como es el caso de la pareja tiktoker estadounidense @bar7ranch. Ambos han preguntado a su público, en su vídeo viral de TikTok, si instan a que su hijo pague el alquiler de la casa. "Si no lo hacen, si no van a ir a la universidad, decidnos lo que pensáis", dice la madre.

"Sí, ¿qué pensáis sobre ello?", vuelve a preguntar el padre, ya que desde que su hija se graduó le habló a ella sobre el alquiler. La mujer aprovecha para decir entre alguna risa que pensaba que era un poco duro: "Solo un poco".

El hombre asegura que "200 dólares al mes es bastante barato para vivir como un gusano en la casa de tus padres", mientras que ella coincide con él en que "es más barato de lo que come".

El padre apunta que el precio de lo que come su hija es de 300 dólares al mes: "Son 200 dólares si ella quiere comprar sus propias cosas...¿qué pensáis sobre cobrar a vuestros hijos adultos?". Ella insiste en que creen que es "una buena lección" para que aprendar a pagar.

"Nunca le cobraría a mi hijo"

El vídeo ha recibido más de 15.000 'me gustas' y más de 5.000 comentarios. Destacan los de los usuarios que han mostrado su desacuerdo con respecto a que su hijo pague una especie de alquiler por vivir en casa cuando sea adulto: "Un rotundo no. Sé que es raro, pero siempre ayudaré a mis hijos sin importar la edad", "nunca le cobraría a mi hijo", "eso es cruel", "

[Una española explica las 4 cosas que ya no hace desde que estudia Odontología: "Me he cagado"]

Otros, sin embargo, lo han visto como una buena alternativa: "Sí, mis padres me dijeron que si no voy a la escuela pago un alquiler", "hice lo mismo con mi hija y no me importa si a alguien no le gusta", "me gradué en 2001 y le pagaba a mi madre 500 dólares mientras trabajaba e iba a la escuela", "una buena manera de enseñarles lo que se encontrarán en la vida" o "el mayor error que cometimos es no cobrar a nuestros hijos adultos, ellos funden el dinero así que es mejor que paguen".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan