Un 'influencer' de Estados Unidos revela cuales son las siete cosas de España que no tienen "sentido"

Lejos de resultar aburridos, los vídeos de TikTok que muestran los choques culturales que existen entre los diferentes países siguen teniendo una gran acogida en las redes sociales. Entre ellos, el subgénero de Estados Unidos tiene un especial tirón, puesto que se sorprenden de las cosas que a nosotros nos parecen más básicas, como es el caso de Dame Damian, un influencer estadounidense con casi 5 millones de seguidores en TikTok.

Aunque fue el pasado mes de mayo cuando publicó el vídeo en la red social, lo cierto es que hasta ahora no había cobrado popularidad en nuestro país, suscitando más de un millar de comentarios y cerca de 400.000 reproducciones. Si bien Damian anuncia que va a enumerar ocho cosas de España "que no tienen sentido", finalmente ha dicho solo siete, puesto que se ha olvidado de asignar a una de ellas el número cuatro.

La primera de ellas es una que ya ha protagonizado un par de polémicas. Primero, con un norteamericano que lo puso en Twitter y se enfrentó a la furia española, y después también se hizo eco, con más cariño, la tiktoker estadounidense que vive en Logroño. A todos parece llamarles mucho la atención que no sea tan habitual tener secadora en los hogares mientras que sí hay lavadora en todos o casi todos y secamos nuestra ropa al aire.

Pomos y pedaleras

Al joven tampoco le habían avisado de la necesidad de comprarse un adaptador para sus aparatos eléctricos porque nuestros los enchufes ―como en muchos otros países― no son como los suyos. En tercer lugar, se pregunta cómo es posible que los pomos estén en mitad de las puertas y en cuarto lugar (él dice quinto), se pregunta cuál es la utilidad de las pedaleras instaladas en los parques para que la gente, sobre todo la mayor, haga ejercicio: "¿Por qué no se compran una bicicleta?".

Alucina con que tengamos supermercados dentro de los centros comerciales y, en sexto lugar, se queja de que los carritos pequeños de la compra son poco funcionales porque chocan con las piernas. Por último, en el número siete destaca la inmensa estantería con leches de todo tipo: "La leche, tienen toda esta leche, pero no está fría. No ponen su leche en los frigoríficos". Damian había prometido parte dos, pero por el momento todavía no ha llegado.

No obstante, entre los comentarios tenemos material de sobra para deleitarnos entre aquellos que defienden nuestro sistema de lavandería: "¿Para qué gastarse el dinero en una secadora cuando el aire es gratis?" y "sí que tenemos secadoras, pero hay una cosa que se llama sol que es más económica y ecológica que hace la misma faena". Otro defiende que el pomo en el centro "hace que sea más fácil tirar de él con la mano izquierda mientras mueves la llave con la derecha".

Además, le explican que "la leche sí está en neveras cuando es fresca" o "cuando ya está abierta", pero "el proceso de pasteurizado hace que se conserve así hasta entonces". Diciéndole que hay carritos de la compra más grandes y preguntándole "dónde está el número cuatro", también ha habido comentarios señalando que "medio mundo es igual, el tema es que no ha salido de Estados Unidos" o "todo tiene sentido, a ver si salimos de USA más a menudo".

