Así se limpia la parrilla de McDonald's en Estados Unidos con solo un ingrediente

Mantener una cocina limpia en los restaurantes o bares es fundamental para que los comensales no caigan enfermos y para elaborar unos platos lo más sanos posible. Sin embargo, no todos los locales se dedican a la limpieza de las cocinas, lo que es motivo suficiente para recibir multas por no cumplir con la normativa sanitaria.

Por eso, para facilitar la limpieza, el tiktoker estadounidense @Mc_Do_Eat ha enseñado un truco en su vídeo viral de TikTok para limpiar la parrilla del McDonald's con solo un ingrediente.

El vídeo comienza con el tiktoker echando cubitos de hielo sobre la plancha hasta que la suciedad consigue escurrirse. Posteriormente echa agua caliente para finalizar el proceso de limpieza mientras pasa una especie de espátula para limpiar por toda la parrilla.

¿Cómo limpiar una parrilla adecuadamente?

Después de cocinar se puede pasar una cebolla para desinfectar y limpiar la plancha, pues este actúa como desengrasante. En lugar de cebolla se puede acudir al limón. Si está muy sucia es recomendable mezclar limón con bicarbonato de sodio. Hay que remojar un trapo en el líquido y pasarlo por la parrilla, aunque también es buena opción usar un cepillo de cerdas metálicas para eliminar mejor los residuos.

En el caso de que la plancha esté oxidada, la mejor opción es limpiarla con vinagre. Hay que empaparla bien y dejarla reposar toda la noche. Y, si la grasa no está tan adherida, se puede utilizar un producto para limpiar hornos echándolo sobre la parrilla y dejándolo reposar toda la noche. Un cepillo con cerdas de metal y un trapo será suficiente para eliminar la suciedad al día siguiente.

"Cómo estará mi estómago después de ver el vídeo"

El vídeo ha recibido más de 18 millones de reproducciones, más de 400.000 'me gustas' y más de 2.000 comentarios. Destacan los de los usuarios que no están de acuerdo con que esa sea la manera correcta de limpiar una plancha: "Los que trabajamos en mc sabemos lo duro que es limpiarla, aunque yo usaba mis guantes térmicos", "no creo que es sea el proceso correcto", "cuando trabajé en McDonald's no usaban hielo, se usa agua caliente porque el hielo raja la plancha" o "el cambio de temperatura de caliente a frío cristaliza el material y se deforma todo".

[Ibai y su enigmática postura política: su cara tras el 'Que te vote Txapote' es reveladora]

Otros han criticado lo sucia que sigue estando la plancha: "Ha quedado como nueva", "¿eso es al día, a la semana o al año?", "¿y para cuándo lo limpia?", "Sanidad está casi llevándose la parrilla" o "cómo estará mi estómago después de ver el vídeo".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan