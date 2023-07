Una americana explica la costumbre española que deja en 'shock' a los estadounidenses

Es habitual utilizar dos apellidos en España: primero el del padre y luego el de la madre. Estos llevan usándose desde el siglo XVI. Se hacía en Castilla entre las clases pudientes, hasta que en el siglo XIX el segundo comenzó a extenderse por el resto del territorio para ayudar en la identificación de los ciudadanos. No fue hasta la entrada en vigor del Registro Civil en 1871 cuando los dos apellidos tuvieron reconocimiento legal y se aplicaron en el Código Civil.

Hoy día, el artículo 109 del Código Civil señala que los progenitores pueden determinar el orden de los apellidos. Además, los hijos pueden solicitar un cambio en el orden al alcanzar la mayoría de edad. En Italia, por ejemplo, se usa por tradición el apellido del padre, aunque desde 2016 pueden usarse los dos.

Los individuos, sin embargo, no tienen dos apellidos en todos los países. El hecho de no llevar uno solo genera confusión en los estadounidenses, donde existe la costumbre de utilizar únicamente el del hombre, como en la tiktoker norteamericana Emily (@mamainmadrid). Esta ha creado un vídeo viral de TikTok en el que actúa como una ciudadana estadounidense que vive en España y que acude al registro español. La funcionaria le pregunta cuál es su primer apellido, a lo que la tiktoker le responde que es Sánchez. Cuando la trabajadora le pregunta cuál es su segundo apellido, la joven pone una cara de confusión y le contesta que solo tiene un apellido.

"Vale, ¿y ese hombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Y su apellido?", pregunta la mujer del registro refiriéndose al marido de Emily. "Sergio Sánchez", expresa la estadounidense. "Vale, tú y tu hermano podéis venir conmigo", dice la funcionaria. "No, es mi marido", le corrige la tiktoker mientras que la otra mujer queda sorprendida.

"Ni loca me cambio el apellido por el de mi marido"

El vídeo ha recibido casi un millón de reproducciones, más de 40.000 'me gustas' y más de 500 comentarios. Destacan los de las mujeres que no aceptan cambiarse el apellido por el de su marido o que muestran que no están muy de acuerdo con esa acción: "Ni loca me cambio el apellido por el de mi marido, hombre ya", "¿no te gustaría mantener el de soltera y agregar el de tu marido como segundo apellido?", "¿has adoptado el apellido de tu marido aun viviendo en España?" o "nunca cambiaré mi apellido".

Otros españoles han ofrecido más información al respecto: "Aquí se usa como segundo apellido el de la madre (o a elegir), de esta manera los hermanastros tienen apellidos que los diferencian" o "ahora ya no se hace, pero antes se llamaba a la mujer 'señora Dominguez'. Mi madre nunca quiso que le llamaran así". Un seguidor extranjero, por otro lado, ha destacado que, como belga, se le hace raro que las mujeres inglesas y las estadounidenses "usen el apellido de su marido cuando se casan".

