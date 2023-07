Una española explica las 4 cosas que ya no hace desde que estudia Odontología: "Me he cagado"

Algunas acciones perjudiciales para la salud son obvias, como ingerir mucho azúcar, no dormir lo suficiente o estar todo el tiempo sentado. Sin embargo, hay otras que los humanos tienden a hacer y que no son tan evidentes. Motivo por el que la futura odontóloga y tiktoker @caarly_hall ha explicado en su vídeo viral de TikTok las cuatro cosas que ha dejado de hacer.

"Yo soy una persona a la que le encanta el limón, el ácido y el picante y mi padre dentista llevaba toda la vida diciéndome que no tomara limón, porque yo cogía un trozo de pan, bien de limón y me lo comía", comienza. Hasta que empezó con la carrera de Odontología y se dio cuenta de lo "malo que es el ácido para los dientes".

El esmalte es la parte "que recubre el diente" y de los "pocos tejidos que no se pueden regenerar". Un hueso cuando se rompe "se puede regenerar y el esmalte no". El ácido, añade, es como "si le metemos lejía o de todo, cosas que machacan el diente un montón".

"Es peligroso porque literalmente es la protección del diente y si se queda sin protección no hay nada que hacer, así que muy a mi pesar he dejado de tomar tanto limón, el limón no lo puedo dejar pero en grandes cantidades sí", confiesa.

La segunda curiosidad que señala es la de cuando los padres piden a sus hijos que se laven los dientes después de comer. "Hay que esperar media horita o así porque hay que dejar a la saliva actuar, lo que hace es neutralizar los ácidos que generan las bacterias".

Su padre, por otro lado, siempre le decía que no se hiciera un piercing en la boca o en la lengua. "Si te lo haces en el labio te puede gustar más o menos, aunque no interrumpe tanto la labor del odontólogo, pero si te lo haces en medio de la lengua, además de que es malo para los dientes porque los rozas, es difícil que se cure". Sobre todo porque "estás atravesando la lengua, que son todo nervios y sangra muchísimo y lo peor es que no dejas al odontólogo trabajar bien".

Tampoco es buena la constante ingesta de medicamentos. "Antes a medida que tenía un dolor de cabeza tomaba Ibuprofeno o Paracetamol, lo que hacemos todos, pero este año teniendo Anestesia y Farmacología hemos estudiado muchísimo cómo se metaboliza cada medicamento y me he cagado", asegura.

El vídeo ha recibido más de 55.000 'me gustas' y más de 300 comentarios. Destacan los de los usuarios que desconocían el dato del limón: "Echo limón a todo, ahora seguiré comiéndolo pero sintiéndome mal", "yo viendo este vídeo comiendo un limón" o "yo me tomo agua con limón por las mañanas. ¿Es malo también?".

Otros discrepan con el dato del piercing de la lengua: "Tengo el de la lengua y si vas al odontólogo te lo quitas y ya. A mí no me sangró salvo una gota y llevo uno pequeño pegado" o "no me sangró nada el piercing de la lengua, curó my rápido y no roza con los dientes".

