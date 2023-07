Una española enseña el truco para introducir alcohol en los festivales de música

El Mad Cool es uno de los festivales más esperados del año debido a la cantidad de artistas nacionales e internacionales que recoge. Este año se ha celebrado a principios de julio en Madrid y han acudido desde Red Hot Chili Peppers, Machine Gun Kelly, Robbie Williams, Sam Smith, Lil Nas X, The 1975 y The Black Keys hasta Zetak o Delaporte, entre otros.

Y es que los festivales de música no pueden faltar durante el verano. Según el informe de Oh, Holy Festivals!, en 2022 se celebraron 109 festivales en la Comunidad de Madrid, mientras que en el territorio español la realización de festivales creció un 20% con respecto a 2019.Ahora, a la capital de España le toca acoger hasta septiembre Noches del Botánico, Reggaeton Beach Festival, Universal Musica Festival y Festival Gigante.

Muchos asistentes se preguntan si durante estos días de calor pueden entrar con comida y bebida. Los expertos en asesoría jurídica de festivales y artistas explican que "no existe ninguna norma que expresamente reconozca el derecho de un usuario a acceder con sus propios productos a un espectáculo o concierto" y que "la afirmación de que no es legal prohibir el acceso de bebidas y comidas a festivales y conciertos se basa solo en el hecho de que los organizadores no se dedican de manera principal a la hostelería". Sin embargo, el artículo 82.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sostiene que la prohibición de entrar a los recintos con comida y bebida de fuera es una cláusula abusiva, porque considera como abusivo todo lo que provoque "un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Como cada festival actúa de una manera distinta, la tiktoker @kriis_gjp ha enseñado un truco en su vídeo viral de TikTok para entrar con alcohol en un festival. Se trata de uno que nadie conoce y muy sencillo, ya que solo se necesitan dos ingredientes: un burrito envasado y alcohol.

"Echamos agua caliente para aflojar el pegamento [del envase], luego con muchísimo cuidado y delicadeza se empieza a despegar hasta la mitad por ambos lados", empieza. "Desenrollas el burrito, le sacas todo el relleno, metes la botella con el alcohol y vuelves a enrollarlo tal cual como si fuese el relleno".

Una vez listo se debe introducir de nuevo, añade, en el paquete: "Lo acomodas, pones papel de horno [sobre los bordes del envoltorio de plástico] y con la plancha del pelo le das con la mínima temperatura y ya tienes el alcohol".

