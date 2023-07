Un 'tiktoker' explica cómo son los semáforos en Chicago: esto es lo que significan sus símbolos

El primer semáforo del mundo apareció en Londres hace 154 años. John Peake Knight diseñó dos brazos verticales con lámparas de gas para controlar bien el tráfico. La posición vertical indicaba a los coches que podían continuar su camino, mientras que la horizontal significaba que tenían que parar. Las lámparas de gas, controladas por la Policía, se usaban de noche y la verde señalaba que se podía seguir y la de rojo ordenaba parar a los automóviles.

Una explosión hirió a uno de los policías que se ocupados de su funcionamiento y se retiró el semáforo. Sin embargo, el aumento del uso de los turismos hizo que se volviese a tener la necesidad de controlar el tráfico en el siglo XX. Esta vez se instalarían unos mucho más seguros: los eléctricos. El primero tuvo lugar en Estados Unidos y, el primero de Europa, en Alemania.

En 1926 es cuando la empresa SICE instala en Madrid una "farola de señales luminosas para regular la circulación de peatones y vehículos" en la Gran Vía. El ámbar ya se incorporó a los semáforos para advertir a los conductores de que debían parar pronto. Con el paso de los años, estos aparatos han evolucionado hasta desarrollar unas funciones más inteligentes. Ahora se comunican con el público mediante muñecos o manos, como ocurre en buena parte de los países del mundo.

Pero no en todos los lugares funcionan igual y a veces estos símbolos generan confusión. Es el caso de Chicago, en Estados Unidos. Más de un español ha escrito al tiktoker @peldanyos, que actualmente se encuentra allí, para preguntarle cómo hacen los semáforos estadounidenses para indicar a los peatones que no deben pasar.

El joven ha explicado en su vídeo viral de TikTok que en los semáforos de Chicago hay una mano, "la señal universal de 'para'" de color rojo. "Cuando esa mano está intermitente puedes pasar, pero cuando para significa 'párate'", señala.

"Ese contador son los segundos que quedan para que la mano se pare y ya tengas que parar porque, mientras, no está diciendo que pares", añade. "No sé cómo no mueren mil turistas al mes", dice mientras se ríe.

"Literalmente eso solo lo complica"

El vídeo ha recibido más de 4.000 'me gustas' y más de 20 comentarios. Destacan los de los usuarios que no comprenden la lógica de semáforos estadounidense: "¿Qué clase de lógica es esa?", "literalmente eso solo lo complica" o "hablamos del país que usa millas y Fahrenheit...No me sorprende".

Otros usuarios han aprovechado para hacer bromas sobre ello: "Necesito saber la cantidad de gente que muere atropellada allí", "esa soy yo buscándole la lógica a todo", "es para reducir la población o que te dejes el dinero en sus hospitales" o "de hecho Estados Unidos es uno de los países con más accidentes automovilísticos".

