Los horarios de comidas en España con los que nadie está de acuerdo: "¿En qué país vives?"

Una de las cosas que más llama la atención de los turistas que visitan España y de los extranjeros que eligen nuestro país para vivir son los horarios de nuestras comidas que, al contrario que el resto de Europa, son más tardíos y caóticos en buena medida. De hecho, incluso nuestros vecinos portugueses comen mucho antes, en torno a las 12:30 o 13:00 horas, pero nosotros podemos llegar a dilatarlo hasta las tres.

Realmente no hay un consenso claro alrededor de las horas, sino que hay horquillas amplias en las que cada uno se va adaptando como puede y quiere. Buscando algún dato más objetivo, encontramos una recomendación en la revista de la Consejería de Educación en Reino Unido e Irlanda, una publicación de la embajada española que pretende familiarizar a los británicos e irlandeses para que no se sorprendan tanto al venir a España.

Explican que el desayuno se hace antes de ir al trabajo o al colegio, entre las siete y las nueve de la mañana, y "no es gran cosa, tomamos un café con leche y algo ligero: unas galletas o una tostada con aceite de oliva con un zumo". A media mañana, sobre las 10:45 o las 11:30 "hacemos una pausa para un café o una infusión, las personas que no han desayunado toman algo más, como un pincho de tortilla o unos churros".

"Quizás sean los tuyos"

"La comida más importante del día", a mediodía, se hace entre las 14:00 y las 15:00 horas, según este texto del Ministerio de Educación, con un primer plato de verduras y un segundo de carne o pescado, con fruta de postre. Calcula una merienda, que adjudica en exclusiva a los niños mientras los adultos toman "algo ligero", entre las 17:15 y las 19:00 horas y, finalmente, la cena la colocan entre las 21:00 y las 22:30 horas siendo "más ligera que la comida".

Lo cierto es que podemos estar bastante de acuerdo con estas premisas, de ahí que el vídeo que ha hecho el tiktoker Xoto, con más de 68.700 seguidores en la red social, haya creado bastante polémica. "Yo no sé en otros países cómo lo tendréis montado, pero en España estos son los horarios de la comida", empieza diciendo, señalando una hoja con las diferentes pautas diarias que coinciden con las que hemos enumerado anteriormente:

Sin embargo, las horas señaladas por el tiktoker distan bastante de la realidad. Así, dice que la primera comida del día se hace sobre las nueve de la mañana, obviando a los madrugadores, mientras que mete un almuerzo a media mañana, sobre las 11:00 horas, que sí coincidiría. Lo que chirría más es que asegura que comemos a las cuatro de la tarde, que echamos después una siesta y "te levantas con la pedazo merendola a las seis o siete de la tarde, y ya la cena es a las 22:30".

Con esta propuesta tan poco realista, es normal que los usuarios se le hayan echado al cuello. "¿En qué España vives?", "esos no son los horarios en España, puede que sean los tuyos particulares" o "creo que estás en otro país" han sido los comentarios más repetidos. "¿Quién come a las cuatro? A esa hora ya ando yo siesteando" y "a las cuatro están cerradas las cocinas, quítale una hora mínimo a todo" son otras de las apreciaciones.

No obstante, basta con darse una vuelta por el perfil de Xoto para comprobar que lo suyo son vídeos humorísticos. "No me tomes demasiado en serio, a la vida tampoco", avisa en su biografía, lo primero que vemos antes de poder visualizar sus publicaciones, en las que suele usar un folio para explicar sus hilarantes teorías sobre cosas de lo más diversas: desde los salarios españoles a la actividad en la cama según la edad, pasando por dudosos métodos de ahorro.

