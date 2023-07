Una joven da su número de teléfono a un extraño y él la busca a través de este método

Existen diferentes maneras de ligar en persona. Antes se hacía en las discotecas y a día de hoy no se ha perdido esa costumbre. Se puede hacer, además, de diferentes formas más sutiles. Provocar la risa en el otro individuo siempre será un plus, así como mostrar interés, sonreírle, hablarle y escucharlo, llevarse bien con su entorno, mostrarse natural o no forzar algo que no se tiene en común.

Pero hay una manera de atraer a alguien, tan antigua como el agua, que no se ha olvidado y que algunos siguen haciendo. Cuando se creía que el envío de notas de amor o la pedida de números estaba perdido, esta tradición ha vuelto a aparecer. Le ha ocurrido a un joven no hace mucho. Este, emocionado, le ha escrito a un ser querido expresándole que conoció al amor de su vida.

"Enhorabuena, ¿tienes su número?", le ha contestado este. A lo que el afortunado le ha respondido que más o menos. Su amigo, sorprendido y sin comprender nada de lo ocurrido le ha preguntado que "¿cómo se tiene un número más o menos?".

Esto es luchar por amor pic.twitter.com/FqP7bZhlL8 — ceciarmy (@ceciarmy) July 22, 2023

El otro individuo, entonces, le envía foto de la nota que le entregó la joven. En esta se puede leer un "¡llámame!" por encima de su nombre, que es Sara, y su número de teléfono a falta de dos cifras para que las averigüe él. Debajo se ve escrito la siguiente frase: "Créeme, merezco la pena".

"¿Y qué vas a hacer?", le pregunta su amigo. En este momento, el joven le envía una foto de su cuaderno con todos los posibles números de la chica apuntados y con algunos tachados. "Esto es luchar por amor", escribe el instagrammer Ceciarmy.

"Suena a una telenovela de los años 90"

El tuit ha recibido más de 80.000 'me gustas' y más de 900 comentarios. Destacan los de los usuarios que no creen que lo que hace el joven sea una lucha por amor: "Ay, cariño, "luchar por amor" suena tan romántico... Pero también suena a una telenovela de los años 90. ¿Estamos seguros de que no es simplemente una pelea de pareja por quién lavará los platos?", "la vieja en Twitter: "¿Qué tal el enfermo obsesivo ese que me gané? Qué peligro, puedo terminar muerta....".

Otros usuarios critican la acción de la joven: "Spoiler: Si ya desde el principio te está poniendo la vida difícil, no merece la pena", "¿quién se cree la chavala? Dios mío" o "en el momento que esa persona dice "merezco la pena" a mí se me quitan las ganas de buscar, demasiado ego de "esa chica"".

