Cómo es la vida en la comunidad autónoma en la que es más fácil ligar: ni Andalucía ni Canarias

Fue Rafaella Carrá la que cantó aquello de "para hacer bien el amor hay que venir al sur". Pero ¿y si no estaba del todo acertada? Tal y como publicaba EL ESPAÑOL, la empresa Picodi ha analizado las comunidades autónomas en las que es más fácil ligar por internet y ha descubierto que ni Andalucía, ni Canarias están entre ellas. Y es que parece que el sur de España no se presta tanto al ‘ligoteo’ online como el norte.

El estudio concluye que Asturias no solo es el paraíso natural, sino también el de las webs y apps de citas. Allí no solo se liga en el chigre, la fiesta de prao o la espicha, sino que se utiliza internet para este fin por encima de la media nacional.

Eso sí, un truco vital para robarles el corazón: si no eres de la tierrina y acabas quedando con un asturiano o asturiana, recuerda no decir nada malo de Asturias ni de la sidra, si quieres tener futuro amoroso con esa persona (son –somos– muy celosos de los nuestro).

Además, si la cosa tiene futuro y tú no eres asturiano, ten en cuenta una cosa: acabarás mudándote. Sea en el corto plazo o ya como jubilado, tu futuro está en Asturias si surge el amor con alguien de allí. Pero ¿qué te encontrarás cuando llegues? ¿Cómo se vive en el otrora ‘paraíso natural’?

Un paraíso (un poco menos) natural

Asturias, paraíso natural. Los de allí lo decimos con orgullo. Los de fuera envidian sus paisajes. Sin embargo, tal y como alertaba la comunidad científica antes de la celebración de la cumbre del clima de Egipto el año pasado, a pesar del verdor de su horizonte, los ecosistemas asturianos están cada vez más empobrecidos.

El calentamiento global y las consecuencias de la emergencia climática están, poco a poco, también afectando a la región de España con mayor biodiversidad. Porque que se mantengan kilómetros de costa sin urbanizar y que la sequía no haya convertido el paisaje en marrón, no implica que no haya escasez de agua ni una pérdida de diversidad biológica que ponen en jaque su adaptación al cambio climático.

La recuperación del oso está estancada. La fenología de las especies vegetales está modificándose, lo que afecta también a los cultivos. Los ciclos vitales de los anfibios también se están desregularización. Las olas de calor marinas son cada vez más frecuentes, lo que también afecta a la biodiversidad del Cantábrico. Y los incendios forestales son cada vez más frecuentes.

Imagen de archivo de los lagos de Covadonga. iStock

Y es que la comunidad autónoma no se libra de la mella que el cambio climático está haciendo en nuestro país. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cada década la temperatura astur aumenta una media de 0,25 grados. Esto significa que en los últimos 60 años, el termómetro del Principado se ha calentado 1,56 grados, mientras que la media de España está, para ese mismo periodo de tiempo, en los 1,32 °C.

Pon un ‘culín’ en tu vida

Pero no solo podemos fijarnos en esa parte ‘negativa’ que, como el resto de España, está viviendo Asturias. El ritmo de vida en cualquiera de sus ciudades o pueblos es mucho más relajado que en las grandes ciudades del país, los alquileres son asequibles y la cultura y el ocio, accesibles y variadas.

Además, la gastronomía asturiana, como es bien sabido, nada tiene que envidiar a la de ninguna otra región –envidiar al Principado, eso sí, seguro que hay unas cuantas–. Y mientras haya manzanos en Asturias, seguirá produciéndose una bebida antioxidante y anticancerígena. Al menos, eso dice de la sidra un estudio de la Universidad de Oviedo, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Alimentario (Serida) y el hospital Universitario Montepríncipe de Madrid, impulsado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias.

'Escanciado' de sidra en la playa de Poniente de Gijón durante el festival de la sidra. iSock

Pero no solo eso: la sidra –consumida en moderación, como toda bebida alcohólica– tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a reducir la tensión arterial y a controlar el colesterol. Y, de paso, previene la diabetes. Claro está, sus bondades de nada sirven si no se complementan con una dieta sana y ejercicio.

Así que ya lo sabes: cuando busques el amor en Asturias, cuida de su entorno natural y no te olvides de tomar un culín (o dos), que es bueno para tu salud.

