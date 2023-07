La desagradable 'sorpresa' animal de un español al abrir la cisterna del WC en Australia: "Está petado"

Por su lejanía con respecto a España, Australia es un país que nos fascina especialmente, sobre todo teniendo en cuenta que su naturaleza esconde algunas de las especies más mortíferas del mundo. Conviene saber que hay mucho de leyenda a su alrededor y es difícil encontrarse a algunas de ellas, pero sí es fácil toparse con otros animales mucho más amigables en los lugares que menos te lo esperas, como demuestra la siguiente historia.

Sobre la fauna australiana pesa desde el pasado mes de marzo el descubrimiento de una extraña araña gigante, en relación con otras especies de su género, que han llamado Euoplos dignitas y ha sido localizada en el Cinturón de Brigalow, una franja de bosques y pastizales que se extiende desde los bosques tropicales de la costa hasta el interior de Queensland. Construye sus madrigueras en los suelos negros y pueden llegar a medir 5 centímetros de largo.

Otra de las especies llamativas son las ranas Litoria cyclorhyncha, que normalmente viven en pantanos y humedades del suroeste del país, pero que se han convertido en una plaga y ya se localiza en el sur. Aunque no se trata de este tipo de batracio ni tampoco de los sapos gigantes que se multiplican por Australia, un español se ha encontrado con unas parientas cercanas al abrir la tapa de un WC y lo ha mostrado en TikTok, donde se ha hecho viral.

"Petado de ranas"

Se trata del músico español Félix García, que está trabajando en el país y ha querido enseñar a sus seguidores que "no es un mito que hay bichos". En su vídeo, que dura apenas 17 segundos, se ve a lo que parece un operario por su vestimenta abriendo la tapa del deṕosito del agua y enseguida aparecen varios ejemplares de ranas, sobre una decena de bultos verdes. Las imágenes superan ya el medio millón de reproducciones:

Entre las respuestas, se puede comprobar cómo son muchos los españoles que rehúyen del país por su fauna. "Tachado de mi lista, entre las serpientes, las arañas y de más bichejos... para otro", decía un usuario, mientras otros resaltaban que "lo de las arañas es lo peor", "al menos son ranas, que son graciosas, llegan a ser otro animal y me desmayo", "no podría vivir allí", "me desmayo si veo una de esas en el baño con la fobia, no pude ver el vídeo completo" o "en Australia se espera de todo, hasta las ranas podrían ser venenosas".

Mención especial merecen los muchos comentarios que se han acordado del capítulo de Los Simpson de Bart contra Australia cuando la familia viaja al país y el hijo se lleva una rana que, advertido por su hermana Lisa, sabía que no podía introducir allí. La deja en una fuente y se convierte en una plaga invasora que arrasa con todo: "¿Ranas? Yo las llamaría serafias —en la versión latina o sarkishuisers en la española―" ha quedado como una de las frases míticas de la serie de dibujos.

