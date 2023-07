El test viral definitivo para saber si eres o no de clase media en España: "Si haces esto, no lo eres"

Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que solo los de clase alta en España aciertan plenamente al situarse en un estatus social y no en otro. A partir de ahí, el resto de escalafones se diluyen, muchas veces interesadamente. Son muchos los pensadores que defienden que, de seguir realmente existiendo, la clase media en nuestro país está condenada a la extinción. Sin embargo, ¿quién se reconoce de clase baja cuando le preguntan por ello? Un tuitero podría haber dado con la respuesta.

Según el último barómetro publicado al respecto por el CIS, una de cada dos personas se considera de clase media en España, pero gran parte declaran rentas muy lejanas a la definición sobre esta condición económica y social que firma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siendo esta para salarios anuales que oscilan entre los 15.690 y los 41.840 euros. Además, un 11,5% se considera clase obrera, el 9% clase baja y el 2,3% asiente que está en la pobreza.

Acertar o no al situarse en una u otra clase no es tan sencillo y últimamente, sobre todo con la cercanía de las últimas elecciones generales, han ido surgiendo trucos encaminados a despejar dudas desde el humor, como los del tiktoker Álvaro Casares. Él ha dado diez claves para descubrirlo: desde tener puertas de color madera en casa y productos de marca blanca hasta poner un tendedero en el interior de nuestro piso. Otros, como Miguel Maldonado, se hicieron virales por sus reflexiones en Cadena SER ante Ignatius Farray.

"Si haces esto con el Fairy"

Primero, incidió en que la gente que para sacar una sartén tiene que sacar otra de encima no era de clase alta y no debía votar a la derecha. Después, añadió que podrían votarla aquellos que "cuando preparan la cena de Navidad, las sillas que tienen para los 12 comensales son iguales". Ahora, el conocido tuitero ChocolateSexy parece haber dado con el test definitivo: si eres de los que aprovechas el Fairy hasta la última gota, no eres de clase media.

No eres clase media si haces esto con el Fairy antes de tirarlo: 👇🏻 pic.twitter.com/1ZOKre5CVY — ChocolateSexy (@fenixzintas) July 18, 2023

Más de 747.000 cuentas han visto su tuit, retuiteado más de un millar de veces y con más de 8.000 'me gusta'. Además, ha suscitado decenas de comentarios que avalan su teoría e incluso suben la apuesta a botes de gel o champú y aceite de oliva:

Si le vas añadiendo un poco de agua cada vez que está a punto de acabarse,tienes Fairy para toda la vida. — 𝐁𝐚𝐫 𝐃𝐞 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 (@BarDePueblo1) July 18, 2023

Lo hago! Jajajajajajaj — Frutero Indómito (@FruteroIndomito) July 18, 2023

O si le metes agua al champú. — Mia 🔻 (@LaTevaVida) July 18, 2023

Eso mismo y, luego, le echo agua y aprovecho lo q quede. De qué clase soy? — Laura (@Laura95546445) July 18, 2023

Eres clase media. Yo uso Fairy del Mercadona. — R. Nefando (@fmartinmart) July 18, 2023

Uy y con el aceite de oliva! — Doña Nadia (@DoaNadia1) July 18, 2023

Carallo...Fairy! Ahí hay billetes!en mi casa marca blanca rebajado con agua!!😂😂😂 — bicheando (@bicheando6) July 18, 2023

Dos días lo tengo yo así y las botellas de aceite igual. La ley de la gravedad siempre de parte de la clase obrera 💪💪 — Javi (@javihere74) July 18, 2023

Con lo q queda ahí, limpias las fiestas de Villabajo cinco años seguidos... Como para tirarlo — Tikorinko (@Tikorinko1) July 18, 2023

Lo hago hasta en las casas donde trabajo, para que aprendan a apurar hasta la última gota 🤣



Ahí, expandiendo las glorias de la clase trabajadora 🤣🤣🤣 — Loli_ME_1972 (@Loli_ME_1972) July 19, 2023

Los más tiquismiquis han querido llamarle "pijo" por tener Fairy y no marca blanca u otro más barato, pero ChocolateSexy se ha defendido así:

Friendly reminder para los que me acusan de no pertenecer a la clase obrera por comprar marca Fairy: un día eres joven y al día siguiente comprendes que comprar Fairy cunde más y resulta más económico que las marcas blancas. — ChocolateSexy (@fenixzintas) July 19, 2023

Sin duda, grandes lecciones tuiteras para el día a día.

Sigue los temas que te interesan