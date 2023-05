¿Por qué Australia participa en Eurovisión en 2023 si no es un país europeo?

A lo largo de las 66 ediciones celebradas del Festival de Eurovisión han participado principalmente los países de Europa, ya que como se puede observar en el propio nombre del festival, este fue creado para reunir a los países del Viejo Continente. A ellos se les suma Israel y Turquía por cercanía, pero lo que muchos no entienden es la razón por la que en los últimos años Australia participa en Eurovisión si no es un país europeo. De hecho, este país de Oceanía ha tenido opciones de ganar el concurso.

¿Por qué participa Australia en Eurovisión?

En el año 2014, la televisión danesa era la encargada de realizar Eurovisión, y decidió invitar a un cantante de la televisión pública australiana para que fuese el encargado de amenizar el descanso del evento. Concretamente fue la artista Jessica Mauboy, que causó furor y logró acoger a 2,7 millones de personas. Este éxito fue el que hizo que, desde entonces, se decidiese que fuese incluido dentro de los países que podían participar en el festival, y desde 2015 entra en la clasificación para la final.

[Cuándo es Eurovisión 2023: fechas clave y dónde ver la actuación de Blanca Paloma]

El resultado de incluir al país oceánico en el festival ha sido un éxito, tal y como se ha podido comprobar con el paso de los años. El mejor resultado de Australia desde que ha comenzado a participar en Eurovisión fue en el año 2016, cuando logró alcanzar la segunda posición gracias a Dami Im. En 2015 logró un quinto puesto y en los años 2016 y 2019 tuvo que conformarse con la novena posición. Su peor resultado fue en 2021, cuando no logró clasificarse para la final. Decidió no participar en directo por la pandemia del coronavirus y optar por enviar un vídeo, lo que el público penalizó.

Voyager representa a Australia en Eurovisión 2023

Para el certamen de Eurovisión 2023, Australia tendrá como representante a la banda Voyager, que actuará en la segunda semifinal que tendrá lugar el próximo 11 de mayo, en la que logrará hacerse con un hueco en la gran final que se celebrará dos días más tarde, el 13 de mayo, en Liverpool.

[Diez canciones favoritas para Eurovisión 2023, 15 ni fu ni fa y 12 rezagadas: la quiniela de El Español]

La reconocida banda australiana participará con el tema Promise, en lo que supondrá un sueño cumplido para el quinteto de synth-metal, que deseaba con todas sus fuerzas ser parte del festival musical más esperado del momento. De hecho, han peleado por estar presente en el certamen europeo desde el año 2015, cuando su país comenzó a participar en el mismo.

Aunque en el año 2022 estuvo cerca de conseguirlo con el tema Dreamer, en la preselección Australia Decides tuvieron que conformarse con el segundo lugar, aunque ganaron el voto del público. Ahora, la banda toma el relevo de Sheldon Riley, que fue el encargado de defender a Australia en Turín 2022, donde tuvo que conformarse en el decimoquinto lugar con su balada Not the Same, que recibió 125 puntos.

¿Quién es Voyager, representante de Australia en Eurovisión 2023?

Voyager es una mítica banda australiana que fue creada en el año 1999, cuyo estilo musical se caracteriza por combinar el metal y el pop. Su apuesta está clara y tienen todas las ganas de poder conquistar el escenario en Liverpool.

Su álbum de estreno fue Element V, con el que logró triunfar en su país. Desde entonces han publicado otros seis discos: UniVers (2007), I Am the Revolution (2009), The Meaning of I (2011), V (2013), Ghost Mile (2017) y Colours in the Sun (2019). Este último fue el que los catapultó al éxito a nivel internacional, y ahora, gracias a su participación en Eurovisión (sobre todo si alcanzan la final), podrán darse aún más a conocer ante el gran público.

Se trata de una banda que apuesta por una música estimulante y optimista, con cierto aroma a la década de los años 80 y una base musical peculiar. El keytar es el instrumento emblemático de esta banda, que junto al resto de elementos prometen sorprender al público. El grupo está formado por Danny Estrein (voz y keytar), Simone Dow (guitarra), Scott Kay (guitarra), Alex Canion (bajo) y Ash Doodkorte (batería).

Australia en Eurovisión

Australia ha sido siempre un país que ha seguido muy de cerca el certamen de Eurovisión, gracias en gran parte a la retransmisión realizada anualmente desde 1983, SBS. Y es que, aunque no participaba por aquel entonces como país en el certamen, sí que hubo representación australiana defendiendo a otras naciones, como Olivia Newton-John y Gina G.

Como hemos mencionado, el país fue invitado a cantar en el intermedio y fuera de competición, durante la segunda semifinal del año 2014, cuando Jessica Mauboy interpretó el tema Sea Of Flags. La misma artista se subió al escenario cuatro años más tarde para representar a su país en 2018 con el tema We got love.

En el año 2015, UER invitó a Australia para participar y conmemorar el 60 aniversario de Eurovisión, siendo Guy Sebastian el encargado de defender a su país con el tema Tonight Again. Desde entonces ha sido un participante de pleno derecho en el certamen europeo a pesar de ser un país de Oceanía y no estar cerca del país, como sí sucede en el caso de Turquía o Israel, que a pesar de ser países asiáticos, su cercanía al viejo continente les hace ser parte de esta competición europea, al igual que sucede en otros ámbitos como el deporte.

Sigue los temas que te interesan