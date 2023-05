Primeras bombas de 'Mask Singer 3': Arantxa Sánchez Vicario y Tori Spelling eran Faraona y Arlequín

Qué bien le ha venido el descanso a Mask Singer. El programa de las máscaras regresó este miércoles al prime time de Antena 3 dos años después arrasando en audiencia con un excepcional 18,2% de share. El formato de Fremantle ha sabido corregir sus errores y la primera gala de esta tercera edición ha sido mucho más ágil -se revelaron la identidad de dos famosos- y divertida.

Mask Singer acertó también con los fichajes de Ana García Obregón y Mónica Naranjo como investigadoras. Ambas encajaron a la perfección con los Javis. Hay que recordar que la primera volvía a la televisión con este programa, después de la muerte de su hijo Aless. En la gala -grabada hace un año- se mostró muy sonriente. También demostró el buen nivel de inglés que tiene.

El delatador, una de las novedades del programa, animó la noche. Javi Calvo estaba totalmente convencido de que Antonio Banderas era Tigre. Pero se equivocó y recibió una penalización: una ducha que recordó al ¿Qué apostamos? Como único apunte negativo, al grabarse el año pasado, quedó desactualizado ver en pantalla al público con la mascarilla puesta.

[Arturo Valls vuelve con ‘Mask Singer’: “La gente me quería emborrachar para que diese pistas”]

Pero más allá de todo esto, lo importante era ver quién estaba debajo de las máscaras. En esta primera gala, compitieron Alienígenas, Arlequín, Caballito de mar, Esqueleto, Faraona y Tigre. La primera desenmascarada (y eliminada) fue Faraona, que cantó La niña de la escuela. Mónica Naranjo acertó al decir que se trataba de Arantxa Sánchez Vicario.

La leyenda del tenis español, que reapareció en televisión después de sus diversas polémicas, aportó de pistas lo siguiente: "Vive entre lujo y riqueza. Fui la primera en reinar un imperio. He recibido muchos reconocimientos. Soy el ejemplo de la mujer al poder, la primera en gobernar un imperio. Algunas condecoraciones me las llevaría al fin del mundo".

Arantxa Sánchez Vicario, extenista que fue número uno y medallista olímpica, se ocultaba bajo la máscara de Faraona! 🏜️



Arantxa ha cambiado su raqueta por el micrófono para dejarnos con la boca abierta 🎾🎶 #MaskSinger



Patrocinado por @BimboEsp#BimboEsQuerer pic.twitter.com/5qpGoBvXrv — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023

Al quitarse la máscara, la catalana explicó que se había atrevido con el reto porque le animaron sus hijos. "Lo he intentado hacer como cuando jugaba, lo mejor que he podido, lo he dado todo. He disfrutado muchísimo. Me hubiera gustado estar más tiempo pero, de verdad, que no lo cambio por nada del mundo", dijo Arantxa, que ahora vive en Florida alejada del foco mediático.

Tori Spelling se escondía debajo de Arlequín

Más tarde, la segunda desenmascarada fue Tori Spelling. La actriz que dio vida a la mítica Donna en Sensación de Vivir era Arlequín. Cantó Tittle, de Meghan Trainor. Antes, dio estas pistas: "Un Carnaval que se nos fue de madre. Soy una persona del mundo del teatro. Hay una persona que nunca se fue de mi lado. Tengo 30 dragones barbudos".

En esta ocasión, salieron a la palestra nombres como Melanie Griffith y Neve Campbell. Pero fue Javier Ambrossi quien adivinó la identidad de la intérprete: "Eres un icono y jamás olvidaré tu papel de Donna. Jamás. Formaste parte de esa increíble serie que inspiró a toda una generación y nos dio tanto durante nuestra adolescencia".

Tori Spelling -su nombre completo es Victoria Davey Spelling- es hija del famoso productor de televisión Aaron Spelling. Fallecido en 2006, estuvo detrás de series tan emblemáticas como Embrujadas, Los Ángeles de Charlie y Sensación de vivir. En su carrera, figuran títulos como Scream 2 y Scary Movie 2. En los últimos años, ha sido noticia por desfigurarse la cara al pasarse con el bótox.

¡La super actriz y empresaria estadounidense Tori Spelling (@torispelling) se escondía tras la máscara de Arlequín! 🤩💥 ¿La habías descubierto?



Patrocinado por @BimboEsp #BimboEsQuerer pic.twitter.com/WVEEvLouwm — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023

Sigue los temas que te interesan