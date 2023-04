Diez canciones favoritas para Eurovisión 2023, 15 ni fu ni fa y 12 rezagadas: la quiniela de El Español

La cuenta atrás para Eurovisión ha comenzado. Los 37 artistas que representarán a sus países los próximos 9, 11 y 13 de mayo en Liverpool tienen todo preparado. Pelearán por llevarse a casa el micrófono de cristal, cogiendo el testigo de Kalush Orchestra, la candidatura ucraniana que arrasó en el televoto en 2022, en una edición influida por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Así pues, las candidaturas apuran sus opciones de cara a la edición número 67 del Festival. Ahora, los esfuerzos se centran en mostrar a Europa el tema con el que competirán en el escenario del M&S Bank Arena, más conocido como Liverpool Arena. Este viernes, Madrid acogerá el concierto de la PrePartyES 2023. Blanca Paloma ejercerá de anfitriona en este evento que podría considerarse una especie de Mini Eurovisión, pues participan un total de 28 artistas, es decir, el 75% de las delegaciones internacionales que estarán presentes en la ciudad británica.

Después, los planes pasan por el Eurovisión in concert de Ámsterdam el 15 de abril y la London Eurovision Party, el 16. Finalmente, Blanca Paloma se despedirá oficialmente el 27 de abril, pero no será hasta el 3 de mayo cuando la delegación española ponga rumbo a Liverpool, tal y como confirmó RTVE este miércoles, cuando anunció que Ruth Lorenzo será la encargada de comunicar los votos del jurado español, desde Benidorm.

[La BBC predice que Blanca Paloma y su 'Eaea' llegarán al top 3 del Festival de Eurovisión 2023]

Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Eurovisión este año? ¿Qué países parten como favoritos a la victoria? Al contrario de lo que suele suceder otras veces, se trata de una edición muy abierta, en la todo puede ocurrir. Hay muchas expectativas con Suecia por Loreen, que repite tras su victoria en 2012 con Euphoria, aunque desde BLUPER confiamos en que Blanca Paloma y su Eaea pueda daruna alegría a España y traer el triunfo por tecera vez. Opciones de victoria, creemos, también tienen Finlandia, Noruega y Georgia. Aunque todo es subjetivo y la última palabra la tendrán los espectadores, nos animamos a hacer el siguiente vaticinio.

Por ello, toca ver nuestra quiniela, la cual está dividida en tres partes y ordenada alfabéticamente. Aquí van las 37 postulantes a ganar Eurovisión 2023:

LAS FAVORITAS

Una selección de los temas que más han convencido al equipo de BLUPER y que, además, están entre los favoritos tanto del público como de los expertos.

ARMENIA | Brunette - Future Lover

Brunette -su nombre de pila es Elen Yeremyan- empieza a subir como la espuma con Future Lover, una bonita balada que va de menos a más gracias a una espectacular parte de rap. Su letra mezcla el inglés con el armenio. Su puesto final dependerá mucho de la puesta en escena. Ahora mismo, es 12ª en las apuestas.

Predicción: Entre las diez mejores

AUSTRIA | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Teya & Salena disputan el título de candidatura con mayor carisma a Käärijä. Las cantantes, escogidas por elección interna, llegan a Liverpool con Who The Hell Is Edgar?, una divertida y pegadiza canción compuesta por ellas mismas y con ritmos pop up tempo. Eso sí, su mensaje es serio: "Queremos llamar la atención sobre esta parte frustante del negocio de la música. Es una sátira".

Predicción: Entre las diez mejores

ESPAÑA | Blanca Paloma - Eaea

Blanca Paloma ha conseguido colocar a España en la zona noble de las casas de apuestas por segundo año consecutivo. De hecho, a estas alturas, está mejor situada que Chanel. Con Eaea, el flamenco vuelve a Eurovisión. Se trata de una nana por bulerías cargada de simbolismo. Como ya ha demostrado en Israel, la atmósfera que envuelve a la ilitana nos permite soñar.

Predicción: Ganadora

FINLANDIA | Käärijä - Cha Cha Cha

Ojo con Käärijä y su Cha Cha Cha pueden dar la sorpresa en Liverpool. Este carismático artista de 30 años protagoniza este tema tan original que mezcla el rap, el heavy metal y la música electrónica y que pretende ser un "himno para las fiestas desenfrenadas". Su performance será de las más originales.

Predicción: Entre las tres mejores

FRANCIA | La Zarra - Évidemment

La Zarra busca darle la primera victoria a Francia desde 1977 con Évidemment. El tema derrocha elegancia, clase, estilo, ritmo y una voz contenida que se intuye que, en el directo, será un auténtico derroche vocal. Sin duda, podría ser la 'tapada' de este año y, al menos, devolver al país galo al top 10.

Predicción: Entre las diez mejores

GEORGIA | Iru Khechanovi - Echo

De ganar la quinta edición de La Voz Georgia con Euphoria a enfrentarse con la propia Loreen en Eurovisión. Iru Khechanovi representará a su país con Echo, un tema que puede llegar a convencer a nivel visual y musical, pero que flaquea en la letra. La artista ganó Eurovisión Junior 2011 con Candy Music.

Predicción: Entre las diez mejores

ISRAEL | Noa Kirel - Unicorn

Noa Kirel lleva el empoderamiento femenino con Unicorn, un tema que ella misma ha escrito y en el que juega con las palabras 'femenino' y 'fenomenal'. Al igual que ocurre con otras candidaturas, Israel podría dispararse en el televoto por la puesta es escena, que se preveé como una de las mejores de la edición.

Predicción: Entre las diez mejores

NORUEGA | Alessandra Mele - Queen of Kings

Alessandra Mele rondará los puestos más altos de la clasificación final. Queen of Kings será uno de los temas que levanten al público de las grandes del Liverpool Arena. Se presenta en el escenario con una mezcla de tintes medievales y futuristas. De ascendencia italiana y noruega, la artista protagonizará uno de los momentos más complicados a nivel vocal.

Predicción: Entre las cinco mejores

SUECIA | Loreen - Tattoo

Loreen vuelve a Eurovisión once años después con Tatoo, un tema lleno de fuerza y con una gran puesta de escena que aspira a todo, como señalan las apuestas. Su letra contiene fragmentos de The Winner Takes It All de Abba y su estribillo recuerda mucho al de Euphoria.

Predicción: Entre las tres mejores

UCRANIA | Tvorchi - Heart Of Steel

Tercera en las casas de apuestas, Ucrania busca mantener el micrófono de cristal con Tvorchi. Este dúo de música electrónica presenta en Eurovisión Heart Of Steel, un tema cargado que tiene un mensaje potente dedicado a la gente luchadora que no se rinde pese a las adversidades. "La canción trata sobre todos los que, a pesar de la desesperanza, llevan un corazón de acero en el pecho", dicen. ¿Volverá Ucrania a conquistar los corazones de los europeos?

Predicción: Entre las diez mejores.

LAS QUE NI FU NI FA

Aquí van los temas que, si bien muchos de ellos no están nada mal, no llegan a convencernos del todo.

ALEMANIA | Lord of the Lost - Blood & Glitter

Sería el miembro del Big 5 que estaría más abajo en el ranking. Lo que hace Lord of the Lost con Blood & Glitter ya lo hizo Lordi con Hard Rock Hallelujah, con una puesta en escena más tenebrosa y con el añadido de ser la novedad. El ser la nota disonante entre tanto pop-rock le puede beneficiar... pero también perjudicar (y mucho).

Predicción: Últimos puestos

AUSTRALIA | Voyager - Promise

Este año finaliza el acuerdo de la UER con Australia. En caso no sea renovado, será la última edición para el país oceánico. El grupo de rock Voyager con Promise. Comienza bien, recordando a un estilo propio de Duran Duran. Ahora bien, los toques metal terminan restándole fuerza.

Predicción: Últimos puestos

CHIPRE | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

El australiano Andrew Lambrou se quedó a las puertas de representar a su país en 2022, pero sus orígenes greco-chipriotas provocaron que Chipre le ofreciese ser su representante el año siguiente. Una balada con momentos de fuerza y épico a la que le falta explotar del todo la potencia vocal del artista.

Predicción: Últimos puestos

CROACIA | Let 3 - Mama ŠČ!

Let 3 con Mama ŠČ! busca romper la maldición de Croacia de quedarse a las puertas de la final (en 2021 y 2022, se quedó en el puesto 11 de las semifinales). El tema es uno de los más extravagantes de esta edición. Lo bueno es que puede lograr clasificarse a la final. Lo malo es que le va a costar escalar puestos.

Predicción: Del 15 al 20

ESLOVENIA | Joker Out - Carpe Diem

Otro de los temas que no son cantados en inglés. Carpe Diem de Joker Out tiene fuerza, ritmo y tiene un estribillo pegadizo. Quizás su problema es que parece el aroma de salida un perfume de verano. Sí, atrae pero su olor se desvanece con demasiado rapidez.

Predicción: Últimos puestos

ESTONIA | Alika - Bridges

Alika busca tender puentes con Bridges. Un tema que bien recuerda vagamente al Unfaithful de Rihanna, con el piano como el otro protagonista. La cantante comienza contenida para ir en in crescendo y dejar un momento final con el mostrar un auténtico vozarrón. Una actuación que necesita una puesta en escena austera para sobresalir.

Predicción: Últimos puestos

IRLANDA | Wild Youth - We Are One

Wild Youth intentará ganar con We Are One. La música evoca a temas de Fun, una mezcla entre We Are Young y Some Nights pasados por un sintetizador que hace que suene también a Coldplay. El problema que tiene la canción es que hay otras similares que harán que le cuesta destacar.

Predicción: Últimos puestos

ISLANDIA | Diljá - Power

Diljá muestra todo su potencial vocal con Power. La candidata por Islandia trae una canción con ritmo y que sabe aprovechar la voz de la artista. Con una puesta en escena resultona, podría lograr obtener una visibilidad mayor, pues su hándicap es la de tener rivales muy fuertes que la pueden dejar en un discreto segundo plano.

Predicción: Últimos puestos

ITALIA | Marco Mengoni - Due Vite

Marco Mengoni también vuelve a Eurovisión diez años después, cuando interpretó L'essenziale. Ahora lo hace con Due Vite, la balada ganadora de San Remo que habla sobre relaciones humanas y de la necesidad de "afronar la vida con honestidad". Los puntos álgidos de la canción son los agudos que el ganador de Factor X 2009 ejecuta a la perfección.

Predicción: Del 10 al 20

MOLDAVIA | Pasha Parfeni - Soarele si Luna

Pasha Parfeni es otro de los que vuelven a probar suerte en Eurovisión, tras su participación en 2012. El cantante tiene la misión de superar el meritorio séptimo puesto que consiguieron en Turín Zdob şi Zdub & Advahov Brothers. Díficil, creemos. Interpretará Soarele si luna, un tema lleno de misticismo y que va sobre el amor. El sol y la luna son el eje de la canción.

Predicción: Del 15 al 20

PAÍSES BAJOS | Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper representarán a Países Bajos con Burning Dayligth, una balada a piano muy vista en Eurovisión, pero que cuenta con el aliciente de haber sido compuesta por Duncan Laurence, ganador en 2019 con Arcade. Bonita, pero sin más.

Predicción: Del 15 al 20

REINO UNIDO | Mae Muller - I wrote a Song

Prepararos para bailar con I Wrote a Song, de Mae Muller. Es una canción muy, muy marchosa que dejará al país anfitrión en la zona media de la tabla el 13 de mayo. Un apunte: no fue escrita para Eurovisión, sino que esta cantante de 25 años aprovechó un momento difícil para hablar del empoderamiento de la mujer en una ruptura sentimental.

Predicción: Del 10 al 20

REPÚBLICA CHECA | Vesna - My Sister's Crown

Vesna, la banda femenina checo-búlgara-rusa (son seis integrantes) no tendría que tener problemas para colarse en la final y conseguir un puesto en mitad de tabla. Su canción My Sister's Crown gira en torno a la igualdad sexual y está interpretada en cuatro idiomas: checo, ucraniano, inglés y búlgaro.

Predicción: Del 10 al 20

SERBIA | Luke Black - Samo Mi Se Spava

Serbia hará un gran papel en Liverpool con el tema electrónico Samo Mi Se Spava, de Luke Black. Cuenta con influencias de la cultura japonesa, el anime y los videojuegos, mientras que sobre el escenario, el cantante estará acompañado de un robot gigante y de cuatro bailarines vestidos de negro.

Predicción: Del 10 al 20

SUIZA | Remo Forrer - Watergun

Suiza busca mantener el listón de los últimos años con Remo Forrer y Watergun. Es de justicia decir que este chico dve 21 años tiene una de las voces más bonitas de la presente edición. "La canción significa mucho para mí. Definitivamente tiene melodías pegadizas y me ha estado siguiendo durante meses. Exige todo de mi voz. Va de muy bajo a muy alto".

Predicción: Del 10 al 20

LAS REZAGADAS

En un concurso en el que participan 37 países, aquí está la selección los canciones más flojas que se presentan en esta edición 2023.

ALBANIA | Albina & Familja Kelmendi - Duje

Albina & Familja Kelmendi representan a Albania con Duje. A pesar apostar por un tema cantado en albanés y con toques étnicos, tiene la canción no logra enganchar del todo y su parte final se antoja algo pesada, algo muy a la contra para una canción que busca que el público baile.

Predicción: No se clasifica a la final

AZERBAIYÁN | TuralTuranX - Tell Me More

Los gemelos Tural y Turan Bağmanov forman el dúo TuralTuranX. El problema de su Tell Me More es que la mezcla entre balada pop, rock indie y rap deja una combinación que funciona a medio gas. Demasiados géneros para una apuesta que peca de exceso de ambición. En ocasiones, menos es más.

Predicción: No se clasifica a la final

BÉLGICA | Gustaph - Beacause of You

Gustaph y su Because of You buscan que Bélgica se clasifique de nuevo por tercer año consecutivo. Lo tiene difícil porque la canción, aunque se nota que la canta de manera auténtica, le falta garra. Tampoco ayuda un atuendo que no va en sintonía con el ritmo del tema y que bien podría tildarse de 'apropiación cultural'.

Predicción: No se clasifica a la final

DINAMARCA | Reiley - Breaking My Heart

Reiley rescató su tema Breaking My Heart para representar a Dinamarca en Eurovisión. Se trata de una canción pop más sólida que otras propuestas como las de Grecia o San Marino. De hecho, la voz del joven de 25 años resulta cautivadora. Ahora bien, sus coros terminan comiéndose la voz del cantante, lo que no le beneficia nada.

Predicción: No se clasifica a la final

GRECIA | Victor Vernicos - What They Say

De apenas 16 años, Victor Vernicos representa a Grecia con What They Say. La canción no está mal, bien podría ser un tema para una película de Disney Channel. El problema lo tiene un estribillo al que le falta fuerza. Su parte final, que apuntaba a ser lo suficiente épico, termina siendo anticlimático y desluce mucho el resultado.

Predicción: No se clasifica a la final

LETONIA | Sudden Lights - Aijâ

Sudden Lights buscan reinterpretar el concepto de canción de cuna con su propuesta rock Aijâ. La palabra en letón significa 'nana'. Se supone que debe ser un tema que relaje a través del rock. El problema es que todo se queda en buenas intenciones. De hecho, sorprende que haya momentos en los que parece que buscan lo opuesto.

Predicción: No se clasifica a la final

LITUANIA | Monika Linkytė - Stay

Monika Linkytė y su Stay representa una de las baladas de esta edición. Una canción reflexiva con la que la cantante se enfrenta a sus demonios con un mensaje esperanzador. El problema que tiene el tema es que la competencia es feroz y le falta esa fuerza que le hubiera impulsado como ese baladón que aspiraba a ser.

Predicción: No se clasifica a la final

MALTA | The Busker - Dance (Our Own Party)

La banda indie pop The Busker representa al país mediterráneo con Dance (Our Own Party). Tiene ciertos elementos que recuerdan a los islandeses Daði & Gagnamagnið, como la aparición de personajes en 8 bits. Su puesta en escena es vistosa. De hecho, es lo mejor del tema y lo único que puede hacer que consiga colarse en la final.

Predicción: No se clasifica a la final

POLONIA | Blanka - Solo

Blanka representa a Polonia con Solo. La canción es un tema pop que parece ser el ideal ser música de ambientación de una tienda de ropa, de esa que se olvida rápido. Tampoco ayuda que la puesta en escena parezca un descarte de las que montaba Ariana Grande al inicio de su carrera.

Predicción: No se clasifica a la final

PORTUGAL | Mimicat - Ai coração

Mimicat con Ai coração ofrece una de las apuestas más originales que ha dado Portugal y que vuelve a demostrar el compromiso del país luso con el festival. Ahora bien, tiene la principal contra de tener una puesta en escena y ritmo que recuerda demasiado a la de Francia este año, lo que le restará muchos puntos.

Predicción: No se clasifica a la final

RUMANÍA | Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)

Theodor Andrei canta en rumano con partes en inglés su tema D.G.T. (Off and On). Más allá de su letra, el problema que tiene es que su puesta en escena no la entiende nadie y, es más, provoca rechazo. Tampoco ayuda que el ritmo sea igual de accidentado. Un paso atrás respecto a WRS y su Llámame.

Predicción: No se clasifica a la final

SAN MARINO | Piqued Jacks - Like an Animal

La banda italiana de rock Piqued Jacks se encarga de representar al microestado con Like an Animal. Un tema glam-pop que empieza muy bien pero que va desinflándose poco a poco hasta quedar una canción demasiado genérica para lo que apuntaba en su comienzo.

Predicción: No se clasifica a la final

