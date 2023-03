Mini Eurovisión en Madrid: 28 de los 37 representantes del festival estarán en la PrePartyES

Un total de los 28 artistas que participarán el Fetival de Eurovisión 2023, el 75% de las delegaciones internacionales participantes en Liverpool, estarán en Madrid en el gran concierto de la PrePartyES 2023, que tendrá lugar en la sala La Riviera el sábado 8 de abril.

Ruslana, ganadora ucraniana del Festival de Eurovisión en 2004, y Surie, representante de Reino Unido en 2018, junto a Víctor Escudero, que ha ejercido de comentarista de Eurovisión en RTVE, presentarán este mini Eurovisión, haciendo de esta manera un guiño al país ganador del festival en 2022, Ucrania, y al país anfitrión en 2023, Reino Unido. La representante española Blanca Paloma ejercerá de anfitriona.

Los representantes internacionales confirmados hasta la fecha que actuarán en la PrePartyES el sábado, 8 de abril, son Blanca Paloma (España), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza).

Esta gran noche de Eurovisión en Madrid contará también con invitados internacionales como Konstrakta (Serbia 2022) y Poli Genova (Bulgaria 2011 y 2016), y nacionales como Karina (España 1971) y D’Nash (España 2007).

Concierto de bienvenida

Justo un día antes, en el concierto de bienvenida de la PrePartyES, se producirá una reunión inédita, ya que después de su participación en la segunda edición del Benidorm Fest en febrero, los cantantes Alfred García, Aritz, E’Femme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco volverán a coincidir sobre el escenario de La Riviera con Soraya Arnelas como maestra de ceremonias y madrina del evento.

Este concierto del viernes de la PrePartyES servirá de homenaje y despedida antes de viajar a Liverpool de Blanca Paloma, que realizará una actuación muy especial y única de Ea, Ea ante las delegaciones internacionales. Este concierto se convertirá en la gran noche de Blanca Paloma ante Europa.

Grandes nombres eurovisivos internacionales completan el cartel del viernes como Diodato (Italia 2020), Ivi Adamou (Chipre 2012), Kaliopi (Macedonia 1996, 2012 y 2016) y Cláudia Pascoal (Portugal 2018).

Tanto el concierto del viernes como el del sábado, 7 y 8 de abril, serán retransmitidos por www.eurovision-spain.com y RTVE Play, convirtiéndose RTVE en medio oficial de la PrePartyES 2023, el mayor evento eurovisivo de España, que reunirá las dos noches a alrededor de 50 artistas.

