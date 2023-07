El 'Aserejé' desata una enorme guerra en redes sociales: ¿es una canción española o argentina?

Dicen que hay canciones que sirven para escribir la banda sonora de una vida. Los españoles estuvimos durante algunos veranos sin que un ritmo pegadizo pudiera salir de nuestras cabezas. Se trató del Aserejé, una canción que puso de moda el grupo andaluz de Las Ketchup.

Tres jóvenes que alcanzaron su éxito gracias a este 'pelotazo' que consiguió que todos nos aprendiéramos un tema de letra casi imposible de escribir y con un baile tan repetitivo que se pegaba al instante. Esta canción pertenecía al género pop y de música ciertamente infantil y consiguió sonar durante varios veranos con mucha fuerza.

De hecho, no hay verbena que se precie en la que no siga sonando este tema. La canción se estrenó en 2002, pero se ha vuelto a poner de actualidad por un debate que se ha desarrollado ahora en redes sociales y es que multitud de usuarios se preguntan si la canción es realmente española o si es argentina.

[Quién es Rocío Saiz, la cantante que mostró sus pechos en un concierto: "Activismo y escándalo"]

La duda sobre si la canción es española o argentina ha surgido después del estreno de un tema de la conocida artista Young Miko. La cantante de 24 años, nacida en Puerto Rico, acaba de estrenar un tema en el que una parte recuerda mucho a la canción de Las Ketchup, lo que ha generado un enorme debate en redes sociales.

Un usuario ha opinado sobre esta canción, y sobre la música argentina, y ha provocado una cadena de reacciones interminable en la que se ha debatido sobre cuál es el origen verdadero del Aserejé y sobre cómo se interpretan estos tributos a temas históricos como el realizado por Young Miko.

¿Es el 'Aserejé' una canción argentina o española?

Año 2002. Las Ketchup estrenan el Aserejé y lo convierten en el tema del verano. Año 2023. Young Miko estrena su tema Wiggy. Hasta ahí, todo podría ser normal. Sin embargo, la artista puertorriqueña ha incluido un pequeño sample del tema del grupo andaluz en su canción, lo que ha provocado un enorme debate entre argentinos y españoles en redes sociales.

Esta técnica, que ha sido empleada recientemente por artistas como Aitana en su canción Las Babys, ha generado un enorme revuelo después de que un usuario publicase un mensaje en Twitter con altas dosis de polémica, pero también de desinformación: "Che, el amor de Young Miko por Argentina es impresionante. La mina sacó ft con Nicki, Cazzu y ahora un sample del Aserejé, merece más esa ciudadanía argentina que Nathy Peluso…".

che el amor de young miko por argentina es IMPRESIONANTE la mina sacó ft con nicki, cazzu y ahora un sample del ASEREJÉ merece más esa ciudadanía argentina que nathy peluso…pic.twitter.com/zjVIV3IHoE — juancho (@monopolyrings) July 23, 2023

Juancho, el autor de este mensaje, y su publicación, fueron los detonantes de una gran batalla en redes sociales. Con sus palabras daba a entender que la canción Aserejé era argentina, lo que generó que muchos usuarios españoles no dudaran en responderle de manera brusca dejando muy claro que el Aserejé era una canción española.

"El Aserejé es más español que Belén Esteban y el toro de Osborne" o "si el Aserejé es argentino, Messi es de Fuenlabrada", fueron algunos de los mensajes que rápidamente le llegaron a este usuario. Lejos de rehuir la polémica, muchos españoles decidieron subirse al carro del debate y continuaron con sus mensajes abriendo una especie de corriente de respuestas encadenadas.

[Rosalía estrena 'Tuya': así es la letra de su nueva canción dedicada a su amor por Japón y al colectivo LGTBI]

Uno ponía la primera parte de la contestación, "el Aserejé es más español que..." y otros respondían. La "tortilla de patatas" fue una de las respuestas que más se repitió. Al parecer, el origen del error de Juancho al considerar que el tema es argentino estaría en la procedencia del grupo que lo cantaba, las famosas Ketchup.

El trío de jóvenes españolas son de la ciudad de Córdoba, el cual tiene su municipio homónimo al otro lado del Atlántico, en Argentina. Por ello, un usuario de Twitter apuntó que ahí podría estar su error. Al mirar el lugar de procedencia de las artistas tras el lanzamiento de Wiggy de Young Miko, confundió la ciudad de su país con la de España y dio pie a un intenso debate en el que cada uno defendió los intereses de su nación.

[Quevedo lanza la canción del verano, sucesora de 'Quédate': así ha cambiado su vida en un año]

Tal fue la polémica generada que hasta Twitter quiso intervenir dando una respuesta a la confusión: "El Aserejé no es argentino, es español. Lo compuso Queco junto a Lin Cortés y lo interpretaban Las Ketchup. Todos ellos de Córdoba, provincia de Andalucía". Sin embargo, ya había dado tiempo a que algunos usuarios de esta red social volvieran a dejar comentarios ciertamente afilados sobre esta confusión tan mediática: "Confundir Córdoba de Argentina con Córdoba de España es como confundir el Barcelona con el Barcelona de Guayaquil".

¿Cómo nace la conocida canción del 'Aserejé'?

Resuelta la duda, el Aserejé es español, faltaba por resolver otra cuestión que le surgió a muchos usuarios de Twitter: de dónde había salido entonces el tema original. Esto lo explicó otro usuario y es que al final, la discusión terminó siendo bastante completa: "El Aserejé no es argentino, es un one hit wonder de Las Ketchup, que eran un grupo español. Y tampoco está dedicado a Maradona. De hecho, la canción en sí es un sample de The Sugarhill Gang".

Efectivamente, el Aserejé, o mejor dicho su estribillo, surge a partir de una mala interpretación de la canción Rapper's Delight, un éxito del género hiphop estrenado en el año 1979 por el grupo The Sugarhill Gang. El tema fue escrito por Queco y Lin Cortés e interpretado por Lola, Pilar y Lucía, las famosas Ketchup, tres hermanas cordobesas que eran hijas del conocido guitarrista Juan Muñoz, más conocido como El Tomate.

Sigue los temas que te interesan