Una estadounidense relata su cita con un hombre rico: barco, restaurante y mucho lujo

Las redes sociales ya no solo sirven para mandar mensajes o ver contenido, sino para compartir experiencias. Algunas son sobre la cata en un restaurante, algunas sobre viajes o conciertos, para enseñar una asignatura y, otras, amorosas. Existe una tendencia, de hecho, en salir con hombres ricos y en contarlo. No es de extrañar gracias al auge de las aplicaciones de sugar daddies o 'padres ricos'.

La tiktoker estadounidense Taylor Paige (@thechicpaige) ha conseguido tener una cita con uno y no ha dudado en contar, en su vídeo viral de TikTok, su bonita experiencia. "Un hombre rico me llevó de cita a Hamptons (Nueva York) y así es cómo salió", comienza.

"Primero tuvo que recogerme en Long Island, así que me envió un Uber, yo vivo en la ciudad. Me llevó del punto A hasta el B, una vez fuera de la ciudad, me metí en su coche y luego en su barco, que era muy bonito", añade. La joven le preguntó si necesitaba ayuda con algo, pero este prefirió que se relajara antes de que hicieran el recorrido.

Atravesaron la bahía "y fue precioso", además de ser "la mejor manera de salir de la ciudad". Continuaron hasta un restaurante que le recomendó su cita llamado Rumba: "Disfruté mucho de este lugar, se me olvidó sacar fotos de la comida, pero las costillas estaban deliciosas".

Posteriormente se encontraron "un poco cansados", así que se echaron una siesta en el barco y se tomaron su tiempo, disfrutaron y descansaron tras la comida, las bebidas "y la conversación". La tiktoker acabó muy contenta tras la experiencia y no duda en recomendar el lugar si se va "con alguien que tiene barco".

A la vuelta, él le dejó conducir un poco el barco: "Una vez en la playa anduvimos por la arena y nos relajamos antes de volver a Manhattan y, por supuesto, me pidió un Uber para volver a la ciudad".

"¿Dónde los encontráis? ¿En qué club?"

El vídeo ha recibido más de 400.000 visitas, más de 40.000 'me gustas' y más de 1.000 comentarios. Destacan los de los usuarios que buscan a un hombre rico: "¿Dónde los encontráis? ¿En qué club?", "invocando esta energía", "¿un Uber desde la ciudad hasta Long Island? Demonios, tiene dinero" o "¿dónde está todo el mundo encontrando estos hombres?".

Algunos seguidores han señalado que se alegran de que haya disfrutado: "Me encanta esto para ti", "me encanta esto para las mujeres negras", "me encanta verlo", "las vistas son preciosas" o "suena maravilloso".

