Así es Nesh, la profesora irlandesa viral que enseña andaluz a extranjeros a través de sus redes sociales

Nesh aún no termina de entender del todo la locura que ha provocado en su vida un simpático vídeo que compartió en su cuenta de TikTok (@liveandspeakspanish), donde enseña español a extranjeros, aunque también tiene una destinada a los españoles que quieren aprender inglés (@liveandspeakenglish). En este viral, la profesora muestra expresiones andaluzas que creen que todos aquellos "guiris" que decidan venirse a vivir a Andalucía han de saber para estar integrados, como por ejemplo, "pó" o "amoavé". Esos atajos que a diario están en las bocas de los andaluces y que, precisamente, no figuran en el apartado de gramática de los libros de texto donde se enseña español. El vídeo está a punto de llegar a las dos millones de visualizaciones y su autora lleva días recibiendo mensajes "preciosos" que le felicitan por su arte.

Nesh es una chica irlandesa de origen filipino residente en Málaga. Tiene veintisiete años y, pese a su juventud, su vida ha sido toda una aventura. Llegó a Irlanda con apenas 11 años y fue allí donde descubrió su pasión por aprender idiomas y donde se enamoró profundamente del español. ¿Y qué fue lo que desembocó su pasión? Aunque pueda parecer surrealista, la cantante de Alburquerque Demi Lovato.

"Yo me di cuenta de que tenía que aprender español gracias a ella, pues tenía una canción que se llamaba This is me y que sacó también en español. Me encantó. Me dije a mí misma que tenía que aprender por mi cuenta. Primero me aprendí la letra entera y ya fui poco a poco hasta donde estoy hoy. Tenía 12 años y en mi instituto entonces solo enseñaban francés y alemán", explica Nesh a EL ESPAÑOL de Málaga.

En la actualidad, Nesh habla tagalo, filipino, inglés, español, francés, inglés y está empezando a aventurarse con el alemán. Ama la diversidad de lenguas, es por ello por lo que estudió Lenguas Modernas en la Universidad de Dublín en la especialidad de español con francés. "Empecé en 2015 y en el verano de 2016 me vine un mes de au pair con una familia de Benalmádena. Creo que ellos son culpables de que ame tanto esto. Estoy aquí porque ellos me hicieron enamorarme de la ciudad", confiesa.

Y tras hablar con la coordinadora de español de su facultad, logró convencerla para hacer el Erasmus en España. "Aunque yo solo le daba la opción de Sevilla, porque era la ciudad más cercana a Málaga, me dijo que ya solo quedaban Valladolid y Ciudad Real. Mis amigos me dijeron que en Valladolid hablaban muy buen español y que era mejor, pero me fui a Ciudad Real porque estaba más cerca de Málaga. No me arrepiento. Fue el mejor año de mi vida", asevera.

Al finalizar el Erasmus, decidió volver a Irlanda para acabar la carrera y allí le ofrecieron una oportunidad laboral en España como auxiliar de conversación en colegios públicos. "No lo dudé ni un segundo y dije ¡Vamos "pallá"!", comenta con una gran sonrisa. Y desde entonces, asegura que este país le ha cambiado por completo. Ahora es mucho más cariñosa, pues reconoce que países como Filipinas o Irlanda tienen una cultura mucho menos apegada que la nuestra. "Aquí doy besos, ahora estoy acostumbrándome a abrazar a la gente, aunque eso me sigue costando más", expone.

Tiene muy claro que Málaga, especialmente el centro de la ciudad, está repleto de turistas, pero no se siente uno de ellos. Ella trabaja en su integración día tras día y quiere sentirse como una malagueña más, es por este motivo por el que enseña andaluz en su cuenta de TikTok de español, para tratar de enseñar a los demás ese aprendizaje que ella lleva a cabo día tras día. "Me da coraje la gente que no aprende el idioma viviendo aquí ni se adapta a lo que hacen los españoles. Ya eres ciudadano o residente de este sitio. Para mí no hacerlo es demostrar que tienes mucha cara. Estás viviendo en sus calles, estás comiendo su comida... o no, porque hay quien incluso solo come hamburguesas. Amo la multiculturalidad", dice.

Ya ha finalizado su periodo laboral máximo como auxiliar de conversación y ahora se va a centrar en los cursos online de español e inglés que ofrece y espera, poco a poco, poder montar pronto una academia online. Su idea es seguir hacia delante con su marca personal y profesional Live and speak english and Live and speak spanish with Nesh.

Además de trabajar como auxiliar de conversación, Nesh acaba de terminar sus estudios en la Universidad de Málaga. Se ha graduado en el doble máster de Profesorado y Estudios Ingleses para seguir reciclándose, algo que ella considera muy importante. "Con este máster puedo ponerme a opositar, pero es que mis amigos que lo están haciéndose están dándose cabezazos contra la pared; no quiero verme igual. Quiero emprender y quiero enseñar idiomas como me gustaría que me los hubieran enseñado a mí, metiendo mucha cultura y mucho autoconocimiento: enseñarles que hablando inglés hay que soltarse, hay que olvidarse del miedo y no hay que tener vergüenza. Así avancé yo en el español", cuenta.

Para ella, ese es el primer paso para aprender un idioma y evolucionar en él: "tener caradura y no tener miedo a equivocarse". "En Cambridge, cuando hacen los exámenes oficiales, no te quitan puntos por autocorregirte. Para ellos es positivo: reconoces tu error y demuestras tu conocimiento", expresa.

En este sentido, en su caso siempre recomienda poner todas las apps del teléfono móvil en inglés y la escucha de podcasts y ver películas en inglés con subtítulos en español, aunque reconoce que todo depende de si una persona es más "visual" o "auditiva". Para ella, algo fundamental en el proceso reconocer tu estilo de aprendizaje. "Hay gente a la que le muestro algo y si no se lo repito hablando no lo entiende. Cada uno tenemos un tipo de aprendizaje diferente", recalca.