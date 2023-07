Sieteex le deja el móvil a su gata y esta descubre cómo se pasan los vídeos de TikTok

Los gatos son menos hábiles que los perros, según los estudios, por ejemplo, para resolver puzzles o para contar algunos objetos. Sin embargo, al igual que los canes, aprenden mediante la observación e imitación y son más sensibles al refuerzo positivo, como indica la tienda de animales NFNatcane. Además, "la memoria en los gatos tiene un marcado componente emocional".

Los gatos, eso sí, "son más reacios a pedir ayuda por su acusado instinto de preservación, por lo que los etólogos toman en consideración la sociabilidad, la capacidad de adaptación al medio y la apertura hacia el adiestramiento como medida para identificar a los gatos más inteligentes".

Existen especialmente siete razas de gatos más inteligentes. El de la raza Maine Coon es uno de ellos, que son mininos caracterizados por soportar temperaturas extremas y por ser fáciles de adiestrar; también el Bengalí, acostumbrado a sobrevivir en África y que disfruta del aprendizaje; el tailandés Khao Manee, que es uno de los más inteligentes al ser muy observadores y exploradores; el Van Turco, por ser muy sociables; el gato común europeo, por ser atentos y aprender rápidamente; el Bobtail japonés, por ser los más sociables y observadores de todos y el gato Siamés, debido a su sociabilidad, capacidad de comunicación y curiosidad.

Este último es, precisamente, el minino del tiktoker español @Sieteex. El joven ha querido demostrar, junto a su amigo, la inteligencia de su cachorro, Copi, en su vídeo viral de TikTok. "Copi está adicta a TikTok", comienza mientras se ve al gato pasando los diferentes contenidos que aparecen con su patita. La gata ya sabe que tiene que debe deslizar de arriba hacia abajo.

"Le ha pillado el rollo, eh, a cómo funciona esto, le gusta", comenta el amigo del tiktoker. Entre sorpresa y sorpresa ocurre un hecho que les cambia la cara. "¡No!", gritan ambos mientras se dan cuenta de que la mascota acaba de enviar un vídeo a una persona.

El amigo del joven, entonces, decide hacerle una videollamada a la persona a la que le ha enviado el TikTok sin querer. "Que sepas que no he sido yo, te lo ha mandado ella porque está todo el rato en la pantalla, mira, te envía otra cosa, venga", dice entre risas. "¿A quién se lo has enviado?", le pregunta a la minina bromeando.

"Este gato es la hostia"

El vídeo ha recibido más de 30.000 'me gustas' y más de 60 comentarios. Destacan los de los usuarios que le mandan cariño o halagos a la gata: "Qué mona", "Copi es un amor", "¡qué preciosidad! La mía la encontré con la misma edad", "Copi es una monada" o "este gato es la hostia".

[El 'Aserejé' desata una enorme guerra en redes sociales: ¿es una canción española o argentina?]

Otros han decidido bromear: "Copi, ¿para cuándo una cuenta de TT?", "la Copi sabe cosas", "ponle un móvil para ella sola", "hazle una cuenta", "estoy de acuerdo con Copi" o "Copi, la influencer".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan