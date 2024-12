Ni amoniaco ni vinagre: el ingrediente definitivo que elimina las manchas de tinte de la ropa y la deja como nueva

Tanto si has ido a la peluquería como si, por accidente, al aplicar el tinte en casa te has manchado alguna prenda, seguro que conoces la frustración de enfrentarte a las manchas de tinte. Estas suelen ser uno de esos accidentes domésticos que nos hacen pensar que no hay vuelta atrás, obligándonos a despedirnos para siempre de nuestra ropa favorita. Pero si creías que eliminar las manchas de tinte de pelo de la ropa era misión imposible, toma nota de este sencillo truco que puede salvarte.

En esta ocasión, no hablamos de un truco casero que implique mezclar varios ingredientes de la despensa o recurrir al clásico amoniaco o vinagre de limpieza. En su lugar, basta con emplear otro producto para el cabello que seguramente ya tienes en casa. Este aliado inesperado puede ayudarte a eliminar la mancha sin esfuerzo, tal y como lo explica la experta en limpieza conocida como La Ordenatriz.

El truco en cuestión consiste en usar laca para el pelo, ese básico que nuestras abuelas ya tenían en su neceser: “No importa qué laca utilices, elige la más económica y, si es posible, que sea extra fuerte”, explica la creadora de contenido en su vídeo. El procedimiento es simple: "rocía laca en ambos lados de la prenda manchada y métela de inmediato en la lavadora. Así de fácil", asegura.

Como detalla La Ordenatriz en la descripción de su vídeo, actuar rápido es clave: "Si te manchas en la peluquería, no dudes en pedir que te apliquen laca sobre la mancha en el momento. Una vez en casa, podrás lavarla sin problema y salvar tu prenda".

La laca para el pelo no solo es eficaz contra las manchas de tinte, este producto tan versátil también tiene otros usos sorprendentes en la limpieza del hogar. Desde eliminar grafitis y pegatinas en superficies hasta quitar manchas de bolígrafo o rotulador de la ropa, incluso ayuda a reducir la electricidad estática en las prendas. Un verdadero imprescindible para el día a día que te aconsejamos que no falte entre tus útiles de limpieza.

Otros trucos para eliminar el tinte de la ropa

Si no tienes un bote de laca a mano para salvar tu prenda favorita, no te preocupes. Existen otros métodos caseros que puedes probar para acabar con esas manchas difíciles de tinte de pelo.

A continuación, te compartimos varias alternativas que pueden ayudarte, dependiendo del tipo de tejido y la intensidad de la mancha:

Vinagre y agua

El vinagre es un aliado clásico en la limpieza doméstica y también puede ser eficaz para eliminar manchas de tinte. Solo tienes que mezclar partes iguales de vinagre y agua en un recipiente. Luego, aplica la solución directamente sobre la mancha y frota suavemente con las manos.

Enjuaga con agua limpia y repite el proceso si es necesario hasta que la mancha desaparezca. Una vez conseguido el resultado deseado, lava la prenda como de costumbre para asegurarte de que quede impecable.

Amoniaco y agua tibia (para prendas de lino o algodón)

Si la prenda está hecha de lino o algodón, este método puede ser tu mejor opción. Llena un recipiente con agua tibia y añade un poco de detergente junto con unas gotas de amoniaco.

Remoja la prenda en la solución y frota suavemente con las manos hasta que la mancha desaparezca. Finalmente, lava la prenda de forma habitual para completar la limpieza.

Lejía (solo para prendas resistentes)

Cuando se trata de prendas blancas o que toleran el uso de blanqueadores, este método es una opción eficaz. Mezcla una pequeña cantidad de lejía o cloro con un litro de agua y deja la prenda en remojo durante unos 30 minutos.

Después, enjuágala bien y lávala normalmente. Este truco no solo elimina las manchas, sino que también devuelve la luminosidad al tejido.

Mezcla de detergente y vinagre blanco

Otra solución eficaz es mezclar una cucharada de detergente líquido con una de vinagre blanco en dos vasos de agua. Con un paño limpio o una esponja, aplica esta mezcla sobre la mancha, frota suavemente y deja reposar unos minutos. Repite el proceso de 5 a 6 veces, aclarando con agua limpia al final. Este método es ideal para manchas recientes que aún no se han adherido completamente a las fibras.

Amoniaco y paciencia (si la mancha se resiste)

Para manchas más resistentes, prueba mezclando una cucharadita de detergente con otra de amoniaco en dos vasos de agua. Aplica la solución con una esponja sobre la mancha, deja actuar durante 5 minutos y seca la zona.

Repite este proceso varias veces, asegurándote de aclarar con agua limpia al final. Este truco puede requerir algo de tiempo, pero los resultados suelen ser muy buenos.

Recuerda que no todas las telas reaccionan igual a estos métodos. Antes de aplicar cualquier solución, prueba primero en una zona discreta de la prenda, como una costura interna, para asegurarte de que no dañará el tejido. Y no olvides: cuanto antes actúes, más posibilidades tendrás de salvar tu prenda.