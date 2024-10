Borja Iglesias: "Si que yo lleve bolso genera tantos insultos, el que quiera salir del armario tendrá miedo"

Pocos futbolistas son tan claros a la hora de manifestarse como lo es Borja Iglesias. Y lo ha vuelto a demostrar en El Larguero de la Cadena SER, donde el santiagués no ha dudado en tocar temas como la homofobia, el racismo o cómo se enfrenta a las críticas en las redes sociales.

Tras un fin de semana en París aprovechando el parón de selecciones, el 'Panda' atendió a Manu Carreño desde su casa en Santiago de Compostela. "Llevaba 17 años fuera y bajar a tomarme un café con mis amigos y juntarme con mi familia creo que me suma mucho", ha explicado sobre su decisión de vivir en su ciudad natal. "Hago un trayecto en coche, pero ya los hacía antes, en Leverkusen o en Barcelona, que me comía atascos de una hora", ha añadido, puntualizando que tarda "entre 45 y 50 minutos" desde su casa hasta la ciudad deportiva Afouteza.

Más allá de lo deportivo, el delantero del Celta ha hablado de su habitual posicionamiento, tanto en redes como en las entrevistas, sobre temas como la homofobia, el racismo o la extrema derecha.

"Si yo me pongo un bolso y genera ese malestar y tantos insultos, cuando alguien lo haga de manera natural, y siendo lo más normal del mundo, supongo que dará miedo", ha razonado sobre las reacciones negativas que le llegaron en las redes sociales tras una fotografía con Aitor Ruibal en la que ambos llevaban un bolso. "Lo importante es que lleguemos a generar ese espacio, que cada uno sea como quiera y haga lo que quiera porque no hace daño a nadie", ha sentenciado.

"Se viven situaciones de racismo"

Iglesias también se ha referido al racismo, en España y en el fútbol, asegurando que "hay contextos y se viven situaciones de racismo". "No generalizo al país completo, no sé si España es racista, lo que sí es que se viven episodios de racismo", ha añadido, destacando la "riqueza" cultural y de razas que hay en el país, algo a lo que "hay que darle valor porque nos hace especiales".

También ha tenido palabras para la "extrema derecha", que en una entrevista en El País aseguró que le preocupaba. "Si me preguntan, suelo contestar", ha matizado, "lo que quería transmitir es que me da miedo que no se respeten valores fundamentales". "Hay cosas de la derecha y de la izquierda que me gustan y otras que me disgustan, he votado a varios partidos, pero en mi voto simpre había unos valores mínimos fundamentales, que es el respeto", ha sentenciado.

"Aspas es un animal competitivo"

Sobre su regreso al Celta, ha señalado a los "culpables". Por un lado, Claudio Giráldez, que habló con él y, según lo que le contaba, Borja reconoce que le apetecía y que le "hacía sentir bien. El otro fue Iago Aspas, al que define como un "animal competitivo" con el que es "un lujo" poder jugar: "Me mandaba mensajes, me dejaba en vilo y cuando le contestaba me decía 'tienes ganas de venir, ¿eh?'".