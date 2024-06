Rueda defiende el pacto entre PP y PSOE en O Carballiño como una forma de "dar estabilidad"

El presidente de la Xunta de Galicia y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha trasladado su aprobación al pacto de gobierno en coalición entre su partido y el PSOE en el ayuntamiento de O Carballiño (Ourense). A ojos del líder autonómico, se trata de una medida para "dar estabilidad" al gobierno que dirige Francisco Fumega (PSOE).

Después de que la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Socialista de Galicia desautorizase ayer el pacto, Rueda ha respondido hoy a las preguntas de los medios de comunicación en O Pereiro de Aguiar (Ourense), afirmando que "no" le sorprende la "deriva a ninguna parte" ni la "la falta de criterio y de coherencia" del PSOE.

"Estamos hablando de dar estabilidad a los gobiernos y lo que hace el PP es dar estabilidad a un gobierno socialista y al PSdeG resulta que esto le parece mal y lo desautoriza. Supongo que será una cosa más que deberían explicar, pero que no van a ser capaces de explicar. Como siempre digo, así le va", ha declarado Rueda, tal y como expone Europa Press.

Moción de censura contra Jácome

El líder de la Xunta ha desvinculado la situación de O Carballiño con la negociación en Ourense para tratar de promover una moción de censura contra el regidor, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana): son "cosas diferentes".

"Salvo que las queramos conectar por el tema de dar estabilidad porque nosotros siempre dijimos que las decisiones que toma el PP son para dar estabilidad", ha esgrimido y, tras rememorarse a las conversaciones que hubo tras las municipales del año pasado en la ciudad de As Burgas, se ha reafirmado en una postura escéptica sobre la posibilidad de que en Ourense se fragüe finalmente un acuerdo.

Además, Rueda ha declarado que "cuando quieres que una cosa salga bien, hay que hacerla bien, hay que hacerla con convicción" y se ha reafirmado en su visión de que socialistas y nacionalistas están actuando en Ourense con "postureo", pero sin "determinación clara" de sacar a Jácome de la Alcaldía.

Finalmente el presidente autonómico ha afeado las "líneas rojas" del BNG, "cuarto partido en apoyos" en la ciudad, que estableció que no apoyaría una alcaldía liderada por un 'popular'. "No podemos admitir este tipo de cordones sanitarios de los que siempre pierden las elecciones", ha advertido, convencido de que lo que se busca por parte del resto de grupos en Ourense es "quedar bien, pero que no se haga ningún acuerdo".