Álvaro de la Campa deja Núñez del Cuvillo después de sólo dos temporadas por "motivos personales"

Álvaro de la Campa, nieto del propietario de Núñez del Cuvillo, Joaquín Núñez del Cuvillo, deja la ganadería después de haber estado al frente del hierro gaditano sólo dos temporadas tras sustituir a su tío Álvaro Núñez del Cuvillo. "Sí, por motivos personales", ha confirmado a este diario. "En la vida cierras y abres ventanas", ha explicado.

De la Campa no ha querido dar más detalles sobre su repentina renuncia. "Ya no estoy trabajando. No me corresponde hablar con los medios. No quiero tener nada que ver con las publicaciones. Debe hablar mi abuelo", ha atajado.

El invierno pasado, con sólo 25 años, de la Campa dio un paso adelante cuando su tío, Álvaro Núñez del Cuvillo, decidió centrarse en una nueva ganadería, convirtiéndose en la mano derecha de su abuelo. "Tiene 25 años, es joven y muy buen aficionado", describió su antecesor al joven ganadero, ya retirado.

"Estoy seguro de que va a llevar la ganadería muy bien", dijo Álvaro Núñez del Cuvillo a la revista Aplausos en enero de 2018, cuando se confirmó su salida de uno de los hierros más importantes del sector. Núñez del Cuvillo es una ganadería pretendida por las figuras del toreo. "Los ganaderos vivimos influenciados por los toreros porque en el fondo la tauromaquia evoluciona en función de ellos. Lo veo desde el 83", confesó a EL ESPAÑOL antes del pasado San Isidro.

La salida de Álvaro de la Campa se produce de forma abrupta. En el arranque de la temporada 2018 parecía tener planes a largo plazo para su "casa". "Simplemente soy representante de mi casa. El título de ganadero no me lo puedo poner. Tarda muchos años en cuajarse. Ahora, la responsabilidad va aparejada de una ilusión grandísima. Hacemos un esfuerzo muy grande, un sacrificio, con la cabeza fría", declaró a La Divisa. "Sin afición es imposible".

37 años de historia

La ganadería de Núñez del Cuvillo ha cumplido este julio 37 años. En 1982, Joaquín Núñez del Cuvillo compró la ganadería a Jaime, uno de los hijos de José Luis Osborne. Más tarde, iría adquiriendo ejemplares de distinta procedencia hasta completar la ganadería actual, que irrumpió con fuerza en las ferias de los 90.

Uno de sus toros más famosos es Idílico, indultado por José María Manzanares en 2011 en la Maestranza. José Tomás o Talavante también son toreros muy ligados a la ganadería, que por culpa de unas riadas sufrió la pérdida de 50 vacas en 2016. El ganadero, entonces Álvaro Núñez del Cuvillo, describió el suceso como "una pérdida importante de patrimonio" genético. Murieron "un 10% de las madres".

Esta temporada, Núñez del Cuvillo ha sido premiada por la Casa de la Misericordia con el premio Feria del Toro a la mejor ganadería de San Fermín. Ferrera, Perera y Cayetano cortaron un total de seis orejas el 12 de julio. Destacaron Aguaclara, Pregonero o Rosito, premiado con la vuelta al ruedo. Portugués fue uno de los toros del año, lidiado la pasada Feria de Otoño por Miguel Ángel Perera, que lo cuajó y pinchó la Puerta Grande. Cuvillo estuvo anunciada en Beneficencia y la corrida no sirvió. Roca Rey cortó las dos orejas al sexto el 3 de mayo en la Feria de Abril de Sevilla. Hubo petición de rabo.

Álvaro de la Campa tampoco ha querido analizar la temporada. "Eso no me corresponde ya a mí. La ganadería sigue teniendo su ganadero. Con 90 años, mi abuelo está en plena forma para contestar a eso".