Este restaurante está revolucionando un pequeño pueblo de Asturias: todos repiten

¿Buscas un restaurante para un día especial durante las próximas fechas? Durante el mes de diciembre es típico juntarse para hacer una comida o una cena, o incluso, muchas familias optan por salir fuera en días clave como Nochebuena o Navidad.

En Asturias se encuentran algunos de los mejores restaurantes de todo el territorio español y recientemente hemos descubierto un restaurante que está dando a conocer un pequeño pueblo costero de la región.

El restaurante La Tella

Este restaurante del que hablamos es La Tella situado en Luces, un pequeño pueblo muy cercano a Lastres (a tan solo 5 minutos en coche). Un lugar en el que disfrutar de la gastronomía de Asturias, y sus productos de tierra y mar de la mano del chef Francisco Ruiz.

Tal y como indica su página web: "La cocina del Restaurante gastronómico de CoolRooms Palacio de Luces, Tella, dirigida por el Chef Francisco Ruiz responde a una cocina de elaboración artesanal, producto ecológico, de proximidad y de temporada, a lo que Colunga ofrece, que lo incluye casi todo, de la legumbre al pescado, del marisco a la caza y al corral. Recetas tradicionales asturianas con la influencia de Las Indias."

"Avalado con la garantía de calidad 'Mesas de Asturias', por la excelencia de sus platos y su experiencia. Acercando al comensal esa sabiduría culinaria local de antiguas recetas pulidas por la excepcional mano de su chef."

En su página web se encuentran disponibles los siguientes menús especiales para Navidad:

Menú Nochebuena

Bombón de queso cueva de Llonín y miel

Macaron de brandada de bacalao y aceituna negra

Tartaleta de steak tartare

Gazpachuelo tibio de mejillones con gamba roja marinada

Rubiel en caldo corto de berberechos y texturas de espárragos trigueros

Meloso de ternera al mole con crema de maiz dulce y patata vitelotte

Choux de cacao brillante, chocolate BIO 70% Perú y helado de pistacho

Surtido de turrones y mantecados de nuestro obrador

Bodega: D. O. Ribera del Duero Damana 5; D. O. Somontano Enate 2 3 4 Chardonnay; D. O. Cava AT Roca Nature. Agua mineral, café, infusiones. 90€ (Iva incluido)

Menú Navidad

Taco de salmón marinado y crema de queso Vidiago

Tomatito de guacamole y tierra de anchoas

Langostino en tempura cítrica

Crema de nécoras con buñuelo de oricios del Cantábrico

Merluza de pincho con salsa de llampares, rocas marinas y crujiente de algas

Roast beef de ternera asturiana IGP con setas de temporada y ñoquis de boniato

Mousse de turrón de Jijona, compota de piña y helado de almendra

Surtido de turrones y mantecados de nuestro obrador

BODEGA: D.O.CA. Rioja Crianza Gómez Cruzado; D.O. Rueda Blanco Nieva; D.O. Cava AT Roca Nature. Agua mineral, café, infusiones. 85€ (Iva incluido)

Menú Nochevieja

Manzana osmotizada en mojito

Croqueta de atún rojo y caviar irani

Navaja crujiente escabechada

Bogavante del Cantábrico con jugo de verduras ecológicas a la brasa

Lubina con pilpil de su colágeno, manzana al Albariño blanco y aire de chiles

Faisán en salsa de uva moscatel con setas y coulant de castañas

Espuma de limón, helado de yoghourt ecológico y crujiente de chocolate blanco y barquillo

Bizcocho de chocolate cremoso BIO 70 % Perú, violetas y algodón de azúcar

Surtido de turrones y mantecados de nuestro obrador

BODEGA: D.O.CA. Rioja Marqués de Murrieta Reserva 2018; V.T. Castilla y León Ossian Quintaluna 2021; D.O. Cava Gramona La Cuvée Reserva 2019. Agua mineral

café, infusiones. 240€ (Iva incluido)

Menú Año Nuevo

Crema de marisco

Cucharita de anchoas Hazas con su mantequilla

Croqueta de jamón ibérico

Consomé de pitu caleya con royal de foie y maiz

Arroz meloso con calamares y alioli de albahaca

Presa ibérica de bellota confitada y glaseada con anisados, orejones salteados y crujiente suflado de su arroz

Chocolate BIO 70% Perú, frambuesa y champagne

Surtido de turrones y mantecados de nuestro obrador

BODEGA: D.O. Ribera del Duero Damana 5; D.O. Rueda Blanco Nieva; D.O. Cava AT Roca Nature. Agua mineral, café, infusiones. 75€ (Iva incluido)

Dirección: AS-257, S/N, 33328 Luces, Asturias

Horario: 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00. Abierto todos los días

Contacto: Teléfonos: +34 618 776 493 y +34 985 85 00 80

