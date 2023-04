Horóscopo semanal del 17 al 23 de abril: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

Esta semana puede ser una gran semana... o no. ¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes día 17, tendrás muchas obligaciones, pero la guía de tu sabiduría y experiencia que has adquirido a lo largo de los años. Podrás disfrutar tu curiosidad e ingenio tan productivo. El martes día 18, gran eficiencia y conocimientos serán tus claves para este día. Pero también tienes que ponderar el tiempo que utilizas en tus actividades para evitar el desgaste energético y disfrutar de lo que realizas. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes día 17, podrás discernir en tus momentos de duda y de cierta incertidumbre. Es muy importante que te ocupes de llevar la organización de tus recursos y bases en la vida. El martes día 18, es un momento para tener compromisos importantes en tu vida, tanto personal como laboral. Pero además deberías mantener la serenidad en la larga jornada de hoy. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes día 17, tendrás gran capacidad creativa e intuitiva que te ayudará a organizar tus metas y asuntos más importantes del día. Será agradable compartir con otras personas conversaciones agradables. El martes día 18, la simpatía y generosidad de tu temperamento atraerán a los demás, Y podrás mostrarles con efusión tu cariño y amabilidad en los tratos que mantengas en ente día. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 17, tu intuición y gran dinámica te ayudará en este día para compartir tus ideas y poner en marcha nuevos planes con personas cercanas con las que te gusta compartir proyectos. El martes día 18, tus planes estarán en este día favorecidos por tu vitalidad y por la constancia de las ideas creativas y de las amistades productivas que siempre están cerca de ti. Seguir leyendo...

Leo: El lunes día 17, deberías de mantener tus emociones de forma cálida y calmada, ya que ore lo general los apegos solamente te traen complicaciones en tu vida. Disfruta de tus ideas novedosas. El martes día 18, tus vínculos emocionales en este día estarán en un sube y baja; así que deberías de mantener la templanza y la tranquilidad en todos tus encuentros y acuerdos con los demás. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes día 17, tus nuevas ideas y gran imaginación te ayudará a vivir aventuras, ya sean en sueños o en la realidad. Disfruta de este momento y de la compañía que tengas durante el día. El martes día 18, tus conocimiento y parte del aprendizaje que realices ahora, en este día serán muy llamativos, importantes y precisos en estos momentos de tu vida. Disfruta de ello. Seguir leyendo...

Libra: El lunes día 17, será hoy un día lleno de aventuras y sorpresas que te gustarán. Podrás utilizar tus grandes ideas y creatividad de una forma sublime. Es tiempo de disfrutar y de mantenerte con dinamismo. El martes día 18, es el momento de marcarte unos objetivos claros y seguirlos con atención y mucha perspicacia. Así te sentirás con mayor confianza y más tranquilidad en todo momento.. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes día 17, aprovecha tu cariño y afecto, principalmente en la familia y con la pareja y amistades afines. Será un momento muy efectivo para solucionar malentendidos. El martes día 18, podrás aportar mucha lucidez a los asuntos básicos familiares y al dinamismo que tendrás en tus proyectos personales. Rodéate de gente de confianza para todo ello. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes día 17, necesitas sentirte libre e independiente, pero debes prestar atención a varias actividades que aún no están bien organizadas no zanjadas. Así que pon atención. El martes día 18, es un momento de gran crecimiento y lucidez personal. No quieres dejarte llevar por otras ideas que no las que has constatado. Buscas la filosofía verdadera, al menos en tu vida. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes día 17, aprovecha tu pragmatismo y evita dejar las actividades para última hora. Es un día para aprender a organizarte y a utilizar tu originalidad e ideas novedosas. El martes día 18, tienes que aprender a relacionarte con los demás de una manera definitiva. Al menos en este día. Tu impulsividad te impide la intimidad necesaria, pero al menos inténtalo. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes día 17, sentirás mucho entusiasmo e ingenio, lo que te dará mayores alas para innovar e imaginar nuevas proyecciones personales y sociales que te ayudarán en tus proyectos y metas profesionales. El martes día 18, hoy te guiarás por lo que sea original, con vitalidad y gran motivación, como “un niño con zapatos nuevos”. Así que disfruta y desarrolla toda tu creatividad con calma y gran disfrute de alma. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes día 17, tendrás una gran sensibilidad que podrías utilizar en cualquier campo artístico, lo que te ayudará en diferentes áreas que te gusten o que trates en tu día a día. El martes día 18, es un día en el que deberías de prestar atención para no evadirte y equivocarte en la forma de ver a los demás. Por otro lao tus dotes artísticas sobresaldrá en cualquier área que toques. Seguir leyendo...

Victoria Vélez.

